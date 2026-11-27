دانش‌آموزان با نگارش دلنوشته‌هایی صمیمانه برای شهدای بسیج، از نقش ماندگار ان‌ها در عرصه‌های مختلف خدمت به میهن، تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در اقدامی متفاوت که با هدف آشنایی نسل جدید با ارزش‌های ایثار و خدمت برگزار شد، کلاس درسی با محوریت نقش بسیجیان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و دفاعی برگزار گردید.

در این نشست، معلم با بازخوانی حماسه‌های ماندگار و تبیین مسیر ایثار، به دانش‌آموزان آموخت که چگونه خدمت به میهن، ریشه‌ای در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد. در ادامه این برنامه، دانش‌آموزان با نوشتن دلنوشته‌هایی صمیمانه، مراتب احترام و قدرشناسی خود را نسبت به شهدای بسیج ابراز کردند.

این دلنوشته‌ها که از دلِ کلاس درس برآمد، نشان‌دهنده زنده بودن روایتِ قهرمانان در قلب نسل جدید است؛ اقدامی که با هدف تحکیم پیوند میان آموزش و ارزش‌های ایثار در میان دانش‌آموزان صورت گرفت.