به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی و دو سواری سمند و ساینا حوالی ساعت ۱۳:۵۰ امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در محور اهواز به آبادان، پس از منطقه بی‌سیم روبروی روستای دابویه، سه نفر جان باختند و یک نفر مصدوم شد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی ادامه داد: در این سانحه متاسفانه سه نفر شامل دو مرد و یک زن جان خود را از دست دادند و یک زن ۴۱ ساله نیز مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی پایگاه دعبل کد ۲۱۶، به بیمارستان سینا شهرستان کارون منتقل شد.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در رانندگی، از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت غیرمجاز، سبقت‌های خطرناک و بی‌توجهی به جلو و همچنین رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار و خسارات جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.