به منظور گرامی داشت یاد و خاطره شهدای بمباران هوایی و ۴۰ شهید بخش سراب‌باغ آبدانان؛ یادواره‌ای با حضور مردم، مسئولان و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در یادواره ۴۰ شهید بخش سراب‌باغ آبدانان؛ مردم با حضور پرشور خود، یاد و نام شهیدان را گرامی داشتند.

حضور جوانان و نوجوانان در این آیئن، جلوه‌ای ویژه به مراسم بخشیده بود؛ نسلی که اگرچه جنگ را تجربه نکرده‌اند؛ اما با حضور در این یادواره، نشان دادند که پیرو راه شهدا هستند.

سردار حزنی، مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در این یادواره شهیدان را چراغ راه نسل‌های امروز و فردا دانست و بر اهمیت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

یادواره ۴۰ شهید سراب‌باغ؛ تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های شهدا و یادآور حماسه مردانی بود که نامشان برای همیشه در تاریخ این دیار ماندگار شده است.