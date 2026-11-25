معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی ملی گفت: امروز زمان اختلاف و تفرقه نیست، بلکه باید با وحدت در عمل و همدلی، در مسیر خدمت به مردم و صیانت از ایران گام برداریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ عبدالکریم حسین‌زاده در آیین گشایش ششمین جشنواره ملی زیتون در شهرستان طارم، با اشاره به ویژگی‌های نمادین زیتونگفت: زیتون نماد صبوری، بردباری، صلح، عشق و ایمان است و این ویژگی‌ها در فرهنگ و منش مردم این منطقه نیز جلوه‌گر است.

وی با اشاره به ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر دشواری‌ها و تهدید‌ها افزود: ایران با وجود همه زخم‌ها و آسیب‌هایی که در طول تاریخ متحمل شده، همچنان پابرجاست و مردم این سرزمین با عشق و ایمان به وطن، برای حفظ آن ایستادگی کرده‌اند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با بیان اینکه زندگی و امید در ایران همچنان جریان دارد، گفت: مردم ایران در سخت‌ترین شرایط نیز تعلق خاطر خود به سرزمینشان را نشان داده‌اند و امروز وظیفه دولت و همه مدیران این است که قدردان این همراهی و پایمردی باشند.

حسین‌زاده با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال مردم گفت: همه اجزای دولت باید خود را خدمتگزار ملت بدانند و با تمام توان در مسیر پاسخگویی به اعتماد و همراهی مردم تلاش کنند. از استاندار و مدیران ارشد استان نیز انتظار می‌رود با همه ظرفیت در خدمت مردم باشند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت تقویت انسجام اجتماعی افزود: امروز دوران همبستگی و وحدت در عمل است، نه دوران اختلاف و تفرقه. باید با همدلی و همکاری اجازه ندهیم اختلافات و گسست‌ها به انسجام ملی آسیب بزند و زمینه تحقق اهداف دشمنان این سرزمین فراهم شود.

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور گفت: بهترین فرصت برای توسعه هر سرزمین، شناخت و جدی گرفتن داشته‌ها و ظرفیت‌های همان منطقه است. باید زیتون، انار و سایر محصولات و ظرفیت‌های ملموس و ناملموس منطقه طارم را به‌عنوان سرمایه‌های توسعه مورد توجه قرار دهیم و برای شکوفایی آنها سرمایه‌گذاری کنیم.

حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای افزود: باید ادبیات توسعه را تغییر دهیم؛ به‌جای آنکه همواره از کمبود آب، راه و برق سخن بگوییم، باید ببینیم چه ظرفیت‌هایی در اختیار داریم و چگونه می‌توانیم با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی، این داشته‌ها را به فرصت‌های اقتصادی، اشتغال و رونق مناطق تبدیل کنیم.

وی در پایان با قدردانی از مردم شهرستان طارم و برگزارکنندگان ششمین جشنواره ملی زیتون، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای تقویت اقتصاد روستایی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تحقق توسعه متوازن در مناطق مختلف کشور تأکید کرد.