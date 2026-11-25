جمعی از سران و بزرگان عشایر خوزستان با حضور در صدا و سیمای استان خوزستان از تلاش های رسانه استانی در انعکاس رویدادها و ظرفیت های بزرگ استان تقدیر کردند.

تبریک سران و بزرگان عشایر خوزستان به مناسبت کسب عنوان برتر صدا و سیمای خوزستان در کشور

تبریک سران و بزرگان عشایر خوزستان به مناسبت کسب عنوان برتر صدا و سیمای خوزستان در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعی از سران و بزرگان عشایر خوزستان در دیدار با مدیر کل صدا و سیمای خوزستان کسب عنوان برتر این مرکز در جذب مخاطب در بین مراکز استان‌ها رسانه ملی را تبریک گفتند.

داریوش دبیقی، مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان با بیان اینکه خوزستان رنگین کمان اقوام است، ادامه داد: صدا و سیمای خوزستان برنامه‌های مختلف در جهت معرفی آداب و رسوم و فرهنگ اقوام مختلف استان تولید و از طریق شبکه استانی و سایر شبکه‌های رسانه ملی پخش می‌کند.

همچنین سرهنگ سید معاد موسوی، فرمانده بسیج عشایر خوزستان نیز در سخنانی از تلاش‌های مجموعه صدا و سیمای خوزستان تقدیر کرد.