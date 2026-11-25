پخش زنده
امروز: -
جمعی از سران و بزرگان عشایر خوزستان با حضور در صدا و سیمای استان خوزستان از تلاش های رسانه استانی در انعکاس رویدادها و ظرفیت های بزرگ استان تقدیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعی از سران و بزرگان عشایر خوزستان در دیدار با مدیر کل صدا و سیمای خوزستان کسب عنوان برتر این مرکز در جذب مخاطب در بین مراکز استانها رسانه ملی را تبریک گفتند.
داریوش دبیقی، مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان با بیان اینکه خوزستان رنگین کمان اقوام است، ادامه داد: صدا و سیمای خوزستان برنامههای مختلف در جهت معرفی آداب و رسوم و فرهنگ اقوام مختلف استان تولید و از طریق شبکه استانی و سایر شبکههای رسانه ملی پخش میکند.
همچنین سرهنگ سید معاد موسوی، فرمانده بسیج عشایر خوزستان نیز در سخنانی از تلاشهای مجموعه صدا و سیمای خوزستان تقدیر کرد.