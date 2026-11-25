به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، به مناسبت هفته بسیج و با هدف آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت، یادواره شهدای دانش‌آموز در مهاباد برگزار شد.

شهدایی که در کنار درس و تحصیل، درس بزرگتری به نسل‌های آینده آموختند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مهاباد در این مراسم بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی دانش‌آموزان با آرمان‌های شهدا تاکید کرد. علی محمدیان گفت: یادواره شهدای دانش آموز فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و یادآوریی این حقیقت است که آینده ایران با آگاهی، ایمان و تلاش نسل جوان ساخته می‌شود.