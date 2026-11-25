مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از بازسازی و بازگشت نزدیک به نیمی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده تولید گاز کشور به چرخه بهره‌برداری خبر داد و گفت: با وجود این اقدامات، به دلیل ناترازی پیشین انرژی، تأمین گاز صنایع همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ سعید توکلی در چهارصد و شصت و سومین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اصفهان، با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در جنگ اخیر افزود: بیش از ۲۵ درصد ظرفیت تولید گاز کشور از چرخه خارج شد و این موضوع تأمین گاز در بخش‌های مختلف را با چالش مواجه کرد.

وی با اشاره به تلاش متخصصان داخلی و کارکنان صنعت گاز برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده گفت: با همت نیرو‌های فعال در حوزه انرژی، نزدیک به نیمی از خسارت‌های واردشده جبران و بخشی از ظرفیت‌های تولید دوباره وارد مدار شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، اصفهان را از استان‌های پیشرو صنعتی کشور دانست و افزود: این استان تأمین‌کننده بخش مهمی از تولیدات صنعتی کشور است و در جنگ اخیر نیز خسارت‌های فراوانی به آن وارد شد.

توکلی با تأکید بر تلاش دولت و مجموعه صنعت گاز برای کاهش محدودیت‌های تأمین انرژی گفت: هدف این است که با جبران خسارت‌ها و افزایش تولید، ناترازی گاز به حداقل برسد تا صنایع و بخش خانگی با کمترین مشکل از شرایط موجود عبور کنند.

وی همچنین همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی را ضروری دانست و افزود: با توجه به سهم بالای مصرف گاز در بخش خانگی، رعایت الگوی مصرف می‌تواند به تأمین پایدارتر گاز برای صنایع و خانوار‌ها کمک کند.

رفع مشکلات تأمین انرژی واحد‌های صنعتی و شرکت‌های تولیدی، مهم‌ترین محور چهارصد و شصت و سومین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود.