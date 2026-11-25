خراسان رضوی ۲۹ و ۳۷ درصد از مجموع واگذاری‌های زمین کشور در بخش جوانی جمعیت و طرح نهضت ملی مسکن را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی در واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت و طرح نهضت ملی مسکن رتبه نخست را کسب کرد و به‌ ترتیب ۲۹ و ۳۷ درصد از مجموع واگذاری‌های زمین کشور در این دو بخش را به خود اختصاص داده است.

مهندس منبتی در حوزه واگذاری زمین در ۶ ماه نخست سال، افزود: بر اساس گزارش دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از مجموع ۶ هزار و ۷۵۸ واحد زمین واگذار شده در کشور به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک‌هزار و ۹۲۹ واحد به استان خراسان رضوی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: بر این اساس، حدود ۲۹ درصد از کل واگذاری‌های زمین کشور در اجرای قانون جوانی جمعیت در استان خراسان رضوی انجام شده که این میزان، بالاترین عملکرد در میان استان‌های کشور محسوب می‌شود.

منبتی به عملکرد استان در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۱ هزار و ۷۰۰ قطعه زمین واگذارشده در سطح کشور، ۴ هزار و ۳۷۶ قطعه در استان خراسان رضوی واگذار شده است.

وی تصریح کرد: این رقم معادل حدود ۳۷ درصد کل واگذاری‌های کشور است و خراسان رضوی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر استان‌ها، در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

وی بیان کرد: آمار‌های ثبت‌ شده در هر دو بخش قانون جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن، بیانگر جایگاه شاخص خراسان رضوی در تأمین و واگذاری زمین و تلاش مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در این حوزه است.