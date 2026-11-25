به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از آغاز توزیع آب برای کشت غلات پاییزه کشاورزان شرق استان از صبح پنجشنبه خبر داد.

منصور شیشه‌فروش پس از بازدید از وضعیت رودخانه زاینده‌رود در محدوده شرق اصفهان گفت: با رسیدن جریان آب به سد آبشار و بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با صنوف کشاورزی و نمایندگان کشاورزان، توزیع آب در شبکه‌ها و کانال‌های انتقال آب نکوآباد، آبشار و رودشت آغاز خواهد شد.

وی افزود: عوامل پایش و نظارت شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت میراب زاینده‌رود با همکاری صنوف کشاورزان، بر روند توزیع آب نظارت می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان حجم ذخیره آب سد زاینده‌رود را ۱۸۴ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: میزان ورودی آب به سد ۱۶ و خروجی آن ۹۶ مترمکعب بر ثانیه است.