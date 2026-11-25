به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ ارشاد استعدادی در حاشیه نشست با تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیجی در اتاق بازرگانی کاشان که به دعوت بسیج صنعت و معدن این شهرستان برگزار شد، با اشاره به آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش تولید پس از جنگ تحمیلی سوم، گفت: به دنبال دستورات وزیر و در راستای سیاست‌های دولت، ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی برای حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه بسیج مهندسی صنعت و معدن کاشان نقش بسزایی در رفع موانع صنعت داشته است، با تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست امسال افزود: با همت استانداران، معاونان اقتصادی و اعضای کارگروه‌های استانی، ۴۵۸ جلسه در سراسر کشور برگزار شد که حاصل آن حدود ۷ هزار مصوبه و رسیدگی به وضعیت بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی بوده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد این مصوبات با همکاری دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا رسیده است، تصریح کرد: این اقدامات ضمن حفظ تولید و ارزش‌آفرینی، از بیکاری دست‌کم ۳۵۰ هزار نفر در کشور جلوگیری کرده است.

استعدادی با اشاره به خسارت‌های استان اصفهان در جریان جنگ تحمیلی سوم و عملکرد مطلوب کارگروه تسهیل این استان، از برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه استانی و پیگیری ویژه مشکلات این منطقه خبر داد.

وی همچنین نقش بسیج صنعت و معدن را در کنار ستاد تسهیل بسیار مؤثر دانست و گفت: تفکر بسیجی به ما کمک می‌کند تا موانع پیش روی تولیدکنندگان را با سرعت و دقت بیشتری برطرف کنیم.

دبیر ستاد تسهیل در پایان درباره خروجی نشست خود با تولیدکنندگان کاشان خاطرنشان کرد: در این جلسه مشکلات واحد‌های تولیدی احصا و دسته‌بندی شد و پس از انجام مکاتبات اداری، موضوعات در صورت نیاز برای تصویب نهایی در کارگروه استان یا ستاد ملی مطرح خواهد شد.