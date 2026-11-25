به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست دوسالانه مجمع خیرین سلامت استان ایلام با هدف ارزیابی عملکرد دو سال گذشته و انتخاب هیئت‌مدیره جدید؛ با معرفی افراد برگزیده و به میزبانی نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد.

مجمع خیران سلامت کشور؛ سال ۱۳۸۷ آغاز به کار کرد که در استان ایلام نیز طی سال‌های اخیر فعالیت‌های پررنگی در پیوند با رفع نیاز‌های بیماران و همچنین تأمین تجهیزات و امکانات درمانی انجام داده است.

در چهارمین دوره این انتخابات؛ ۱۵ نفر برای عضویت در هیئت مدیره و چهار نفر برای مسئولیت بازرس، داوطلب شدند.

در پایان و پس از شمارش آرا؛ قنبر موسی‌نژاد، غلام یاسمی، بهزاد خیری، علیدوست رحمتی، جمیل صادقی‌فر، حسن افشار و قادر نجفی به عنوان اعضای اصلی و رضا جوروند و احمد بیگی؛ به عنوان افراد جایگزین معرفی شدند.