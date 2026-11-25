به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همتی گفت: در پی اعلام تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی دولت آمریکا و طرح ادعا‌هایی درباره بانکداری سایه ایران، همزمان با فضاسازی رسانه‌های مرتبط با آمریکا و اسرائیل و جهش نرخ تتر در صرافی‌های غیرمجاز رمزارز، شاهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: در دو ماه گذشته، به‌رغم فشار‌های موجود، با تدابیر بانک مرکزی و مداخلات شفاف و هدفمند، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران این روز‌ها به مرحله حساسی رسیده است. این جنگ، برخلاف جنگ نظامی، بی‌صدا، اما با هدف برهم زدن ثبات ارزی و تشدید تورم، با بهره‌گیری از تمامی ابزار‌های تحریمی، روانی و تبلیغاتی دنبال می‌شود.

به گفته همتی، بانک مرکزی با درک شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی مردم، تمام تلاش خود را برای مهار نوسانات بازار به کار گرفته است و مداخلات هدفمند ارزی خود را همچون دو ماه گذشته، با هدف حفظ ثبات بازار، با قدرت ادامه خواهد داد.