استاندار زنجان با تأکید بر جایگاه راهبردی زیتون در اقتصاد و هویت شهرستان طارم، حمایت از باغداران، تکمیل زنجیره ارزش، تقویت برند زیتون طارم و بهره‌گیری از دانش و فناوری را از اولویت‌های توسعه این محصول برشمرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سید محسن صادقی در آیین گشایش ششمین جشنواره ملی زیتون در شهرستان طارم، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهرستان در تولید زیتون گفت: زیتون برای مردم طارم صرفاً یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اقتصادی این منطقه و حاصل تجربه و تلاش نسل‌های پی‌درپی است.

وی با بیان اینکه طارم با برخورداری از ۲۰ هزار هکتار باغ زیتون، از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید در رتبه نخست کشور قرار دارد، افزود: سالانه حدود ۷۰ هزار تن زیتون در این شهرستان تولید می‌شود که از این میزان، ۴۵ هزار تن به زیتون کنسروی و فرآورده‌های مرتبط اختصاص دارد و ۲۵ هزار تن نیز برای استحصال روغن به کارخانه‌های روغن‌کشی ارسال می‌شود.

استاندار زنجان با اشاره به نقش اقتصادی این محصول در معیشت مردم منطقه گفت: پشت این آمار و ارقام، تلاش حدود ۹ هزار بهره‌بردار طارمی و کارگران شاغل در واحد‌های فرآوری و صنایع مرتبط قرار دارد؛ همچنین هر سال در فصل برداشت، حدود ۸ هزار نیروی کار از استان‌های مختلف به شهرستان طارم می‌آیند که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت زیتون در اشتغال و معیشت فراتر از محدوده جغرافیایی شهرستان است.

صادقی در ادامه، حمایت از باغداران و رسیدگی به مسائل تولید را نخستین اولویت توسعه زیتون دانست و گفت: مدیریت منابع و تأمین نهاده‌ها، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری باغ‌ها و بهبود شرایط فروش محصول باید با مشارکت باغداران و همکاری دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید زمانی اثربخش است که آثار آن در هزینه‌های تولید، کیفیت محصول و درآمد باغدار نمایان شود، افزود: تکمیل زنجیره ارزش زیتون، توسعه واحد‌های فرآوری و روغن‌کشی، ارتقای فناوری، بهبود بسته‌بندی و گسترش صنایع تبدیلی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که سهم بیشتری از ارزش افزوده این محصول در شهرستان باقی بماند و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود.

استاندار زنجان، تقویت برند زیتون طارم و گسترش حضور آن در بازار‌های ملی را از دیگر اولویت‌ها عنوان کرد و گفت: اعتبار یک نام تجاری تنها با تبلیغات ایجاد نمی‌شود، بلکه کیفیت پایدار، رعایت استانداردها، اصالت محصول و بسته‌بندی مناسب است که اعتماد مصرف‌کننده را جلب می‌کند و زمینه بهره‌مندی تولیدکننده از اعتبار این برند را فراهم می‌سازد.

صادقی همچنین بر ضرورت استفاده از دانش و فناوری در حل مسائل باغداران و واحد‌های فرآوری تأکید کرد و گفت: همکاری دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان باید به بهبود مدیریت مصرف آب، کنترل آفات و بیماری‌ها، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت محصول در باغ‌ها و واحد‌های تولیدی طارم منجر شود.

وی تقویت زیرساخت‌های روستایی و تسهیل سرمایه‌گذاری را از دیگر الزامات توسعه این بخش دانست و افزود: بهبود راه‌های دسترسی، مدیریت منابع آب، تسهیل ارتباط تولیدکنندگان با بازار و تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در حوزه زیتون، برای توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار در روستا‌های شهرستان ضروری است.

استاندار زنجان پیشنهاد کرد زیتون در فهرست اقلام مشمول طرح کالابرگ قرار گیرد و افزود: با توجه به پایین بودن میزان مصرف زیتون در سبد خانوارها، این اقدام می‌تواند به توسعه مصرف، افزایش تقاضا و رونق تولید و عرضه این محصول راهبردی کمک کند.

صادقی با اشاره به برگزاری نشست شورای توسعه و سرمایه‌گذاری هم‌زمان با جشنواره ملی زیتون، این نشست را فرصتی برای عبور از معرفی ظرفیت‌ها و ورود به مرحله عملیاتی دانست و گفت: انتظار می‌رود در این نشست، طرح‌های اولویت‌دار مشخص، موانع پیش روی سرمایه‌گذاران بررسی و مسیر پیگیری طرح‌ها و زمینه مشارکت بخش خصوصی به‌صورت شفاف ترسیم شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های طارم به حوزه کشاورزی محدود نمی‌شود، گفت: جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی این شهرستان در کنار باغ‌های زیتون، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری و رونق کسب‌وکار‌های محلی فراهم کرده است و معرفی این توانمندی‌ها به مهمانان جشنواره می‌تواند به تقویت گردشگری و اقتصاد منطقه کمک کند.