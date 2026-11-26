به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول بنیاد تعاون بسیج استان اصفهان گفت: این زوج‌ها از سال ۱۴۰۰ تاکنون از خدمات رایگان حمایتی درمان ناباروری استفاده کرده‌اند که ۲۵ درصدشان صاحب فرزند شده‌اند.

سید حسین انوری افزود: برای مردان محدودیت سنی ندارد، اما بانوان حداکثر تا ۴۹ سال و با داشتن گواهی از پزشک متخصص زنان، زایمان و درمان ناباروری از این خدمات حمایتی استفاده کند.

معاون اجتماعی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با اشاره به فعالیت قرارگاه جوانی جمعیت بسیج سپاه گفت: فعالیت در این قرارگاه، در هفت کارگروه فرهنگ سازی، کنشگری اجتماعی، حفظ حیات جنین، زنان و خانواده، مقابله با گروه‌های ضد جمعیتی، تسهیلات و رویش امید دنبال می‌شود.

سرهنگ پاسدار محمد شفیعی افزود: تشکیل ۸۰۰ گروه واسطه گری خیر در امر ازدواج و مشاوره مبنی بر انصراف از سقط جنین ۲۰۸ نفر و تولد ۹۵ نوزاد در ۲۹ مرکز نفس (نجات فرزندان سقط) از جمله فعالیت این قرارگاه در حوزه جوانی جمعیت است.

به مناسبت هفته بسیج، بیست و ششمین مرکز مشاوره خانواده مهر در استان اصفهان افتتاح شد.

هادی محمدی مدیر اداره جمعیت سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۵۰۰ مرکز مشاوره خانواده مهر در کشور دائر شده است گفت: در این مراکز انواع خدمات مشاوره‌ای همچون ازدواج، خانواده، تربیت فرزند، تحصیلی و شغلی به عموم مردم ارائه می‌شود.

روایتی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان