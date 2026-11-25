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کارزار خدمت به مردم با اصل محلهمحوری و مشارکت گروههای جهادی و بسیج در محله معراج اصفهان برگزار و در آن خدمات درمانی، اجتماعی، مشاورهای و آموزشی به شهروندان ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ معاون اجتماعی سپاه حضرت صاحبالزمان استان اصفهان گفت: در این برنامه محلهمحور خدمات مختلف درمانی به مردم منطقه ارائه شد.
سرهنگ محمد شفیعی با بیان اینکه در این پویش خدمات اولیه دندانپزشکی و غربالگری فشار خون ارائه شد، افزود: خدمات اجتماعی، مشاوره و آموزش نیز در این کارزار انجام شد.
وی اضافه کرد: برنامه خدمت محلهمحور با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و بازتوزیع عدالت، بهصورت هفتگی در محلههای اصفهان انجام میشود.