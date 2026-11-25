به جهادگران بسیجی

ارائه خدمات محله‌محور جهادی در محله معراج اصفهان

کارزار خدمت به مردم با اصل محله‌محوری و مشارکت گروه‌های جهادی و بسیج در محله معراج اصفهان برگزار و در آن خدمات درمانی، اجتماعی، مشاوره‌ای و آموزشی به شهروندان ارائه شد.