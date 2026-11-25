سیزدهمین المپیاد ورزشی محلات یزد با هدف توسعه ورزش همگانی، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی، از نهم آذرماه آغاز می‌شود و تا سیزدهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، سیزدهمین دوره المپیاد ورزشی محلات را در بیش از ۸۰ رشته ورزشی و با مشارکت ۳۸ هیئت ورزشی استان یزد برگزار می‌کند.

این رویداد ورزشی شامل ۴۹ رشته انفرادی، ۲۹ رشته تیمی و ۳ رشته خانوادگی است و فرصتی برای حضور شهروندان در رقابت‌های ورزشی و شناسایی استعداد‌های مستعد در محلات مختلف شهر یزد فراهم می‌کند.

ثبت‌نام در این دوره از المپیاد به‌صورت رایگان و از طریق تارنمای yazdfarhang.ir امکان‌پذیر است. علاقه‌مندان همچنین می‌توانند با مراجعه حضوری به دبیرخانه المپیاد، مستقر در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، روبه‌روی پارک هفتم تیر، برای شرکت در این رقابت‌ها نام‌نویسی کنند.

گفتنی است در دوازدهمین دوره المپیاد ورزشی محلات یزد، حدود ۳۰ هزار نفر در رشته‌های مختلف ورزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند.