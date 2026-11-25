به مناسبت هفته بسیج ، با حضور معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین در خوزستان بهره‌برداری همزمان ۹۵ مرکز مشاوره خانواده مهر در کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ظرفیت شبکه مراکز مشاوره خانواده مهر گفت: با افتتاح این مراکز در مجموع این شبکه با ۴۶۹شعبه در سراسر کشور و بهره‌گیری از ظرفیت بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ روان‌شناس و مشاور، در هشت ماه نخست سال جاری بیش از ۳۳ هزار پرونده مشاوره‌ای را رسیدگی کرده است.

محمد صادق طحان برگزاری بیش از سه هزار و ۵۰۰ نشست کارگاه آموزشی با محوریت مهارت‌های زندگی، پیشگیری از طلاق و اعتیاد، همسرداری، فرزندپروری و آموزش‌های پیش از ازدواج را از دیگر اقدامات این مجموعه برشمرد و افزود: همچنین بیش از ۱۶ هزار نفر از اعضای شبکه در مدرسه تخصصی کنشگری محله‌محور مشارکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: برگزاری ۳۵ نشست علمی و تخصصی برای ارتقای دانش و توانمندی حرفه‌ای مشاوران و روان‌شناسان و اجرای برنامه‌های تخصصی در حوزه سلامت روان و تحکیم خانواده از دیگر فعالیت‌های این مراکز بوده است.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اقدامات حمایتی این شبکه در شرایط جنگی اظهار کرد: مراکز مشاوره خانواده مهر با استفاده از ظرفیت روان‌شناسان و مشاوران جهادی، بیش از هشت هزار خدمت مشاوره فردی به شهروندان ارائه کرده و بیش از ۳۱ هزار تماس مشاوره تلفنی نیز در راستای حمایت روانی از مردم ثبت کرده‌اند.