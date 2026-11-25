چهارمین برد ارومیه در فصل چهلم/ شهداب همچنان بدون پیروزی

یکی از دیدار‌های حساس این هفته در سالن غدیر ارومیه برگزار شد جایی که دو تیم شهرداری ارومیه و شهداب یزد مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در این دیدار خانگی سه بر صفر و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا با چهار برد، ۱۳ امتیازی شوند. از سوی دیگر شهداب نیز چهارمین شکست خود را تجربه کرد تا همچنان بدون برد در انتهای جدول باقی بماند.

طبیعت فاتح جدال دو تیم جوان لیگ برتر/ چهارمین شکست شهروند در اسلامشهر رقم خورد

در یکی از دیدار‌های این هفته که علیرضا گیلانی ناظر فنی بود و علی‌اکبر پاکدلان به عنوان ناظر داوری حضور داشت، دو تیم طبیعت اسلامشهر و شهروند قزوین که از بازیکنان جوانی بهره می‌برند، در سالن شهید بیضایی اسلامشهر برابر یکدیگر حاضر شدند.

طبیعت در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۹ مغلوب میهمان خود شد، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا پنجمین برد خود را به دست آورد و خود را به عنوان یکی از مدعیان گروه دوم مسابقات نشان دهد.