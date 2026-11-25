لیگ برتر والیبال؛ مهرگان در صدر ماند
هفته ششم مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال امروز با هفت دیدار در شهرهای اصفهان، ایزدشهر، تهران، مشهد، یزد، اسلامشهر و رفسنجان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته ششم مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان امروز، چهارشنبه (۴ آذر) با هفت دیدار در شهرهای اصفهان، ایزدشهر، تهران، مشهد، یزد، اسلامشهر و رفسنجان برگزار شد.
تیم مهرگان مازندران در هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان موفق به شکست سه بر صفر فولاد مبارکه سپاهان شد تا با پنج برد متوالی در صدر جدول باقی بماند.
تیم فولاد مبارکه سپاهان در یکی از دیدارهای این هفته در سالن ۲۵ آبان از مهرگان مازندران پذیرایی کرد، اما سه بر صفر نتیجه را به این تیم واگذار کرد تا چهارمین شکست فصل را تجربه کند.
نماینده مازندران در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۶ بر ۲۴ و ۳۰ بر ۲۸ فاتح میدان شد تا ۱۵ امتیازی شود.
جدال مسها با پیروزی سونگون پایان یافت/ رفسنجانیها در بازی خانگی مغلوب شدند
تیم مس رفسنجان در یکی از دیدارهای این هفته در سالن ۹ دی میزبان مس سونگون تبریز بود تا دو تیم مسی برای کسب دومین برد خود تلاش کنند.
نماینده تبریز در این دیدار سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید تا دومین برد خود را به دست آورد و ۶ امتیازی شود.
استقلال روی نوار پیروزی/ رازین جایگاه خود را به حریف داد
سالن شهید رئیسی مجموعه ورزشی ثامن مشهد میزبان یکی از دیدارهای این هفته بود که دو تیم استقلال مشهد و رازین پلیمر از ساعت ۱۵ به مصاف یکدیگر رفتند.
استقلالیها در این دیدار سه بر یک حریف خود را شکست دادند تا به سومین برد متوالی خود دست یابند.
رازین پلیمر در ست دوم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید، اما در ستهای اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب حریف شد تا سومین شکست خود را تجربه کند.
چهارمین برد ارومیه در فصل چهلم/ شهداب همچنان بدون پیروزی
یکی از دیدارهای حساس این هفته در سالن غدیر ارومیه برگزار شد جایی که دو تیم شهرداری ارومیه و شهداب یزد مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.
شاگردان عبدالرضا علیزاده در این دیدار خانگی سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا با چهار برد، ۱۳ امتیازی شوند. از سوی دیگر شهداب نیز چهارمین شکست خود را تجربه کرد تا همچنان بدون برد در انتهای جدول باقی بماند.
طبیعت فاتح جدال دو تیم جوان لیگ برتر/ چهارمین شکست شهروند در اسلامشهر رقم خورد
در یکی از دیدارهای این هفته که علیرضا گیلانی ناظر فنی بود و علیاکبر پاکدلان به عنوان ناظر داوری حضور داشت، دو تیم طبیعت اسلامشهر و شهروند قزوین که از بازیکنان جوانی بهره میبرند، در سالن شهید بیضایی اسلامشهر برابر یکدیگر حاضر شدند.
طبیعت در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۹ مغلوب میهمان خود شد، اما در ستهای اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا پنجمین برد خود را به دست آورد و خود را به عنوان یکی از مدعیان گروه دوم مسابقات نشان دهد.