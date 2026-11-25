هفته ششم مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان امروز چهارشنبه (۴ آذر) با هفت دیدار در شهر‌های اصفهان، ایزدشهر، تهران، مشهد، یزد، اسلامشهر و رفسنجان برگزار شد.

تیم‌های مس سونگون، استقلال مشهد، شهرداری ارومیه، طبیعت اسلامشهر، مهرگان مازندران، پاس گرگان و صنعتگران امید در این دیدار‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج کامل به شرح زیر است:

گروه اول:

استقلال مشهد ۳ – رازین پلیمر تهران یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۳)

فولاد مبارکه سپاهان صفر – مهرگان مازندران ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶ و ۲۸ بر ۳۰)

تهران بیشه چمستان ۲ – پاس گرگان ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۲ بر ۲۵، ۲۸ بر ۲۶ و ۱۲ بر ۱۵)

گروه دوم

شهرداری ارومیه ۳ – شهداب یزد صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱)

طبیعت اسلامشهر ۳ – شهروند قزوین یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۱، ۱۹ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۲)

مس رفسنجان صفر – مس سونگون تبریز ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶ و ۲۱ بر ۲۵)

صنعتگران امید ۳ – پیکان تهران یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹، ۱۴ بر ۲۵ و ۳۱ بر ۲۹)

دیدار فولاد سیرجان ایرانیان و چادرملو اردکان از گروه اول به دلیل حضور نماینده والیبال ایران در رقابت‌های لیگ مردان آسیای مرکزی به زمان دیگری موکول شده است که متعاقبا از سوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد.

جدول دو گروه در پایان هفت دیدار هفته ششم

رده بندی جدول این رقابت‌ها در پایان هفت دیدار هفته ششم به گونه‌ای شد که دو تیم مهرگان مازندران و طبیعت اسلامشهر در صدر جدول قرار گرفتند و گروه بندی بدین شکل است:

گروه اول:

مهرگان ۵ برد و ۱۵ امتیاز

استقلال ۳ برد و ۱۰ امتیاز

پاس گرگان سه برد و ۹ امتیاز

فولاد سیرجان ایرانیان سه برد و ۸ امتیاز

رازین پلیمر سه برد و ۷ امتیاز

چادر ملو اردکان دو برد و ۶ امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان دو برد و ۶ امتیاز

تهران بیشه چمستان بدون برد و دو امتیاز

گروه دوم:

طبیعت ۵ برد و ۱۵ امتیاز

پیکان تهران ۵ برد و ۱۲ امتیاز

شهرداری ارومیه ۴ برد و ۱۳ امتیاز

صنعتگران امید ۴ برد و ۱۲ امتیاز

مس سونگون دو برد و ۶ امتیاز

شهروند قزوین یک برد و ۴ امتیاز

مس رفسنجان یک برد و ۴ امتیاز

شهداب یزد بدون برد و امتیاز