ساوجی‌ها مقابل حریفانی از قرچک و سیرجان به میدان می‌روند پالایش نفت شازند هم در قزوین به میدان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته سیزدهم این رقابت‌ها فردا پنجشنبه پنجم آذر شهرداری ساوه در قرچک با نگین تندیس رقابت می‌کند و تیم فوتسال سن ایچ در ساوه میزبان گهر زمین سیرجان است، پالایش نفت شازند هم میهمان تیم پردیس شهید شیری قزوین خواهد بود.

هفته گذشته تیم‌های سن ایچ ساوه و پالایش نفت شازند مقابل حریفان خود به تساوی رضایت دادند و شهرداری ساوه میهمان قزوینی خود را با شکست بدرقه کرد.

تا پیش از دیدار‌های هفته سیزدهم شازندی‌ها با ۲۲ امتیاز در خانه چهارم جدول قرار دارند و همچنان در تکاپوی رسیدن به صدر جدول هستند و شهرداری ساوه با ۱۲ امتیاز، دو امتیاز بیشتر از دیگر تیم همشهری خود سن ایچ، یک رده بالاتر از آنها در خانه یازدهم جدول قرار گرفته است.

تمامی دیدار‌های هفته سیزدهم از ساعت ۱۶ در شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.