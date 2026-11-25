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به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، مدیر جهاد کشاورزی بخش رضویه گفت: پیش‌بینی می‌شود در امسال، حدود ۲ تن زعفران از مزارع این بخش برداشت شود.

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مصطفی رضوانی افزود: در همسایگی شهر مشهد، جایی که زمین به رنگ سرخ در می‌آید، کانون تولید یکی از ارزشمندترین محصولات کشاورزی ایران شکل گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت محصول، خاطرنشان کرد: شرایط آب‌وهوایی، یکی از حیاتی‌ترین عوامل در دستیابی به زعفرانی باکیفیت و استاندارد در این منطقه محسوب می‌شود.

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وی بیان کرد: کشت این محصول نه تنها از نظر اقتصادی حائز اهمیت است، بلکه نقش مهمی در رونق منطقه ایفا می‌کند؛ به طوری که این حوزه باعث ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و اشتغال‌زایی برای مردم محلی شده است.

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لازم به ذکر است که تمامی مراحل حساس تولید، از جمله جمع‌آوری، پاک‌کردن و خشک کردن این «طلای سرخ»، به صورت مستقیم و با استفاده از توان کشاورزان منطقه انجام می‌پذیرد؛ که این مهم دست دلالان را کوتاه کرده است.

بخش رضویه مشهد با اختصاص ۵۰۰ هکتار زمین به کشت زعفران، در سال جاری شاهد تولید گسترده این محصول ارزشمند است.