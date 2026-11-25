فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان، به تبیین فلسفه تشکیل و جایگاه تاریخی بسیج در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخت و بر نقش بی‌بدیل این نیرو در حراست از حاکمیت و خدمت به مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی، در گفت‌و‌گو با برنامه ویژه خبری شبکه قزوین ، با بازخوانی رهنمود‌های امام خمینی (ره) و امام شهید، تاکید کرد: بسیج با ماموریت‌های مشخصی بر اساس نیاز‌های دوران شکل گرفت و در دوران دفاع مقدس، تجربه گرانبهای حضور نیروی مردمی در میدان نبرد را به نظام تزریق کرد.

وی افزود: تجربه دفاع مقدس، مسیری را گشود که بسیج بتواند از ظرفیت‌های خود برای حل مسائل ملی و اجتماعی استفاده کند.

فرمانده سپاه استان با اشاره به نقش بسیج در مدیریت بحران‌ها، از حضور بی‌وقفه نیرو‌های بسیجی در حوادثی نظیر سیل و زلزله یاد کرد و گفت: بسیج با سازماندهی دقیق، تمامی تخصص‌ها از پزشک و پرستار گرفته تا رانندگان تجهیزات سنگین را در خدمت رفع نیاز‌های جامعه قرار داده است.

رفیعی آتانی همچنین با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات و ورود به جنگ‌های پیچیده، به ویژه «جنگ رسانه‌ای» پرداخت و اظهار داشت:امروز رسانه بخشی از بدنه اصلی جنگ است و بسیج با درک این حساسیت، توانسته است در عرصه‌هایی نظیر امنیت داخلی و مقابله با اقدامات اغتشاش‌طلبانه‌ای که هدفشان ایجاد ناامنی در استان‌ها بود، با ایست بازرسی‌ها و گشت‌های مأمورتی، مأموریت خود را به بهترین نحو انجام دهد.

وی موفقیت روابط عمومی سپاه در کسب رتبه دوم کشور در مسابقات رسانه‌ای را از نشانه آمادگی این نیرو در میدان نبرد رسانه دانست و خاطرنشان کرد: امروزه با توجه به روحیات حاکم بر جامعه، هر ایرانی که دارای حس فداکاری برای وطن باشد، در حقیقت یک بسیجی است.



تأکید نماینده ولی فقیه در سپاه استان قزوین بر ارتقای سطح بصیرت و تحول در نگاه اعتقادی بسیجیان

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، با تأکید بر تکامل و به‌روزرسانی ارزش‌های بسیج، خاطرنشان کرد که انگیزه نیرو‌های بسیجی از حالت «تعبدی صرف» به حالت «باور قلبی و مبتنی بر شناخت» تغییر یافته است.

حجت الاسلام یوسفی در این خصوص اظهار داشت: در دوران‌های گذشته، پذیرش ارزش‌ها و دستورات مذهبی عمدتاً بر پایه تعبد و پیروی از فتاوا و احادیث بود؛ اما امروز با پیشرفت علوم و فناوری، جنبه‌های توسلی و اعتقادی با شناختی عمیق‌تر پیوند خورده است.

وی با مقایسه عملکرد نیرو‌های بسیجی در دوران دفاع مقدس و امروز، افزود:اگرچه در دوران جنگ، رزمندگان با همان فرمان امام و شهدا با تمام وجود وارد میدان می‌شدند، اما امروز بسیجیان علاوه بر همان ایمان، با برخورداری از بصیرت عمیق‌تر و دشمن‌شناسی هوشمندانه، با آگاهی کامل از ابعاد مختلف جهان، در عرصه‌های مختلف حضور می‌یابند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان همچنین با اشاره به نقش وحدت و انسجام اجتماعی، تأکید کرد که حضور مقتدرانه مردم در عرصه‌های مختلف، نشان‌دهنده درک عمیق آنها از ارزش‌های دینی و انقلابی است.

حجت الاسلام یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد:بسیجیان امروز با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و داشتن سطح بالایی از آگاهی، نسبت به گذشته آماده‌تر و پایبندتر به اصول و ارزش‌های بنیادین هستند.



برنامه‌ریزی گسترده سپاه استان قزوین در هفته بسیج؛ تمرکز بر معرفی امام شهید و پروژه‌های محیط‌زیستی

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان در ادامه از برگزاری برنامه‌های متنوع و گسترده در هفته گرامیداشت بسیج در سراسر استان خبر داد و گفت: برنامه‌های امسال با توجه به عدم حضور فیزیکی امام شهید، رویکردی متفاوت و محوریت‌گرا داشته است.

سردار رفیعی آتانی، با اشاره به اینکه برنامه‌ها بر اساس ابلاغ سازمان بسیج و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان تدوین شده‌اند، اظهار داشت:از آنجا که امسال نخستین هفته بسیج بدون حضور امام شهید برگزار می‌شود، تمرکز اصلی تمامی برنامه‌ها در شهرستان‌های مختلف، معرفی نگاه ایشان به مردم و تبیین مبانی مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان خواهد بود.

وی به برنامه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در حوزه دانش و پژوهش، از فعالان حوزه هوش مصنوعی دعوت شده است و در حوزه تبیین نیز جلسات متفاوتی برای معرفی رسالت بسیج و مبانی مقاومت پیش‌بینی شده است. همچنین طبق دستور مقام معظم رهبری، تجمعات خیابانی با حضور گسترده تمامی اقشار و طوایف در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه استان در ادامه به برنامه‌های عملیاتی و خدماتی اشاره کرد و افزود: برنامه شاخص ما امشب در مهدیه قزوین با حضور توده‌های مردم و بسیجیان برگزار خواهد شد که با رژه مسلحانه نیرو‌های بسیجی همراه است. همچنین برنامه‌های ویژه‌ای برای سرکشی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران در قالب تیم‌های سازمان‌یافته در نظر گرفته شده است.

سردار آتانی به بخش بسیج سازندگی اشاره کرد و گفت:در راستای پروژه‌های محیط‌زیستی، سهم استان قزوین کاشت چهار میلیون نهال است که تیم‌های جهادی برای اجرای این طرح در مناطق مشخص‌شده آماده هستند و در مجموع، ۸۲ برنامه مختلف در ذیل این هفته در سراسر استان پیش‌بینی شده است.



تأکید نماینده ولی فقیه در سپاه استان بر ضرورت برخورداری از بصیرت در مواجهه با جنگ‌های شناختی دشمن

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان، با تأکید بر اهمیت «دشمن‌شناسی» و «بصیرت»، از نقش حیاتی این دو ویژگی در مقابله با جنگ‌های شناختی دشمن خبر داد.

وی در این خصوص اظهار داشت: امروزه دشمنان با تغییر ابزار‌های جنگی خود، به سمت جنگ‌های شناختی روی آورده‌اند و در این عرصه، دشمن ممکن است سلاح‌های فیزیکی را کنار بگذارد، اما هدف خود را بر تغییر ذهنیت‌ها و باور‌ها متمرکز می‌کند؛ لذا دشمن‌شناسی ابزاری است که مانع از فریب خوردن نیرو‌های بسیجی می‌شود.

حجت‌الاسلام یوسفی با تبیین مفهوم بصیرت، افزود: بصیرت، یک ویژگی غیرقابل انکار برای هر بسیجی است تا بتواند در میدان عمل، واقعیت‌ها را با چشم باز مشاهده کند. اگر تشخیصِ تفاوت میان کویر و دریا یک امر بدیهی است، اما تشخیصِ “آب از سراب” در دوران امروز، نیازمند بصیرت است و دشمن با جنگ شناختی به دنبال ایجاد سراب در ذهن‌هاست و تنها بصیرت می‌تواند راه نجات از این فریب‌ها باشد.

وی همچنین بر ضرورت «ولایتمداری» تأکید کرد و گفت: بسیجیِ امروز باید با پایبندی کامل به ولایت، از اصلی‌ترین ارزش‌ها یعنی حفظ وحدت اسلامی و امت جامعه اسلامی دفاع کند. همان‌گونه که امام شهید (ره) فرمودند، بسیجی باید در تمامی این فضائل، پیشتاز و پیشرو باشد.



ساخت بیش از ۳۰۰ کیلومتر خط لوله و احداث سیل‌بند‌های میلیاردی

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان، از پیشرفت چشمگیر پروژه‌های عمرانی بسیج سازندگی در سراسر استان خبر داد و تأکید کرد که این نیرو‌ها با تمرکز بر مناطق صعب‌العبور، کار‌هایی را بر عهده می‌گیرند که پیمانکاران معمول از انجام آنها بازمی‌گردند.

سردار رستمعلی رفیعی آتانی، با اشاره به ریشه‌های بسیج سازندگی و پیوند آن با تجربیات دوران دفاع مقدس، اظهار داشت:بسیج سازندگی برخلاف پیمانکاران، به دنبال رقابت تجاری نیست؛ بلکه هدف ما انجام پروژه‌هایی است که به دلیل سختی شرایط جغرافیایی، در مناطق روستایی و صعب‌العبور، ناتمام مانده‌اند.

وی با ارائه آماری دقیق از اقدامات این نهاد در استان، افزود:تاکنون بیش از ۱۷۰ روستا در استان تحت پوشش پروژه‌های عمرانی بسیج قرار گرفته‌اند که در این راستا، بیش از ۳۰۰ کیلومتر خط لوله (معادل مسافت تقریبی قزوین تا همدان) برای انتقال آب در مناطق مرتفع و دشوار احداث شده است و همچنین، بیش از ۶۰ مخزن آب برای تامین نیاز روستاییان ساخته شده که بخش بزرگی از آنها در مناطق با اختلاف ارتفاع زیاد و مسیر‌های سنگین قرار دارند.

فرمانده سپاه استان همچنین به پروژه‌های مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت:ساخت ۵ سیل‌بند با ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد تومان از اقدامات برجسته ماست که علاوه بر جلوگیری از سیل، به تغذیه سفره‌های زیرزمینی نیز کمک می‌کند. در این ایام نیز دو پروژه جدید از این سیل‌بند‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

سردار رفیعی آتانی، در ادامه خاطرنشان کرد که با تمرکز بر مناطق محروم و استفاده از توان جهادی، ادامه این مسیر برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده در روستا‌های استان با سرعت دنبال می‌شود.



تبیین تفاوت جنگ روانی و جنگ شناختی توسط نماینده ولی فقیه در سپاه استان قزوین

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین، در تحلیلی از تحولات عرصه نبرد فرهنگی، از تفاوت ماهوی میان «جنگ روانی» و «جنگ شناختی» سحن گفت و بر ضرورت برخورداری از بصیرت برای جلوگیری از خطا‌های محاسباتی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام یوسفی، در این خصوص اظهار داشت: اگر در گذشته با مفاهیمی همچون شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی مواجه بودیم که هدف آنها برهم زدن آرامش و آشفتگی افکار جامعه بود، امروز دشمن به سطح پیچیده‌تری از تهدید، یعنی “جنگ شناختی” رسیده است.

وی با تبیین تفاوت این دو نوع جنگ، خاطرنشان کرد: در جنگ روانی، هدف ایجاد آشفتگی و اختلال در تصمیم‌گیری است، اما در جنگ شناختی، دشمن به دنبال ایجاد “خطای محاسباتی و تشخیص” است که در جنگ شناختی، فرد ممکن است دچار آشفتگی ذهنی نشود، اما به دلیل دریافت اطلاعات نادرست، تصمیمی را که کاملاً اشتباه است، به عنوان یک تصمیم درست و منطقی انتخاب می‌کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان در ادامه، آسیب‌های ناشی از این نوع جنگ را «تلفات غیرمادی» خواند و افزود:تلفات در جنگ شناختی، به معنای جابجایی اولویت‌هاست؛ به گونه‌ای که مسائل بسیار مهم و استراتژیک کنار گذاشته شده و موضوعات پیش‌پا‌افتاده جایگزین آن می‌شوند. این یعنی دشمن با ایجاد خطای تشخیص، باعث می‌شود که ما درگیر مسائل فرعی و حاشیه‌ای شویم و از نبرد اصلی و بزرگ، غافل بمانیم.

حجت‌الاسلام یوسفی، بصیرت را تنها راه مقابله با این تهدید دانست و تأکید کرد که داشتن بصیرت، ابزاری است که به بسیجی اجازه می‌دهد میان حقیقت و سراب، تمایز قائل شود.



اجرای بیش از ۲۵۰۰ پروژه عمرانی و خدماتی توسط سپاه استان قزوین



فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان، در تشریح آخرین دستاورد‌های بسیج سازندگی، از اجرای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ پروژه عمرانی، مسکن محرومین و اشتغال‌زایی در اقصی نقاط استان خبر داد و تأکید کرد که خدمت به مردم در کنار آمادگی کامل رزمی، افتخار بزرگ پاسداران است.

سردار رفیعی آتانی، با بیان اینکه تمامی پروژه‌ها با همکاری و احصای دستگاه‌های اجرایی استان و با اشتیاق نیرو‌های جهادی اجرا می‌شود، اظهار داشت: امروز هیچ نقطه‌ای در نقشه استان قزوین وجود ندارد که برادران بسیجی شما در آن حضور نداشته باشند و از مجموع پروژه‌ها، بیش از ۱ هزار و ۶۵۰ واحد مسکن برای ولی‌نعمتان و (محرومین) شامل ساخت از صفر و پروژه‌های مرمت و بازسازی از جمله ششمین رزمایش توزیع ایزوگام، با میانگین متراژ مناسب اجرایی و تحویل داده شده است.

وی در حوزه توانمندسازی اقتصادی و اشتغال‌زایی نیز به آمار قابل توجهی اشاره کرد و افزود:تاکنون ۲۶ تعاونی روستایی با بیش از ۱۵۰ عضو و ۴۸۴ صندوق قرض‌الحسنه با عضویت بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر راه‌اندازی شده است.

فرمانده سپاه استان، همچنین در خصوص اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی، نیز اینطور گفت: با نظارت دقیق و شرط به‌کارگیری نیرو‌های جدید بیمه‌شده، بیش از یک هزار نفر در سال جاری از این حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند.

سردار آتانی با تأکید بر شفافیت مالی و نظارتی در پروژه‌های بسیج سازندگی تصریح کرد: تسهیلات اعطایی در بخش اشتغال‌زایی بسیج سازندگی قزوین، دارای صفر درصد انحراف است؛ چرا که تمامی مراحل از شناسایی نیاز تا نظارت بر تولید و تکمیل زنجیره ارزش، به صورت مستمر پایش می‌شود.

وی با اشاره به عزم راسخ این نیرو در دفاع از آرمان‌های انقلاب خاطرنشان کرد:خدمت به مردم برای ما عبادت و مایه فخر است، اما دست ما هم‌زمان روی ماشه قرار دارد؛ نبرد با استکبار و آمریکا اولویت اول ماست و در کنار آن، با افتخار خادم و خدمتگزار مردم عزیز خود خواهیم بود.



تأکید مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قزوین بر نقش سواد رسانه‌ای

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان، در تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای «جهاد تبیین»، بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه و فعالیت شبکه‌های اطلاع‌رسانی بومی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام علی یوسفی، با اشاره به حجم گسترده هجمه‌های رسانه‌ای دشمن اظهار داشت: امروزه در راستای فرمان جهاد تبیین، اقدامات مؤثر و مستمری در سطوح مختلف بسیج در حال انجام است و دشمن در جنگ رسانه‌ای خود در سراسر جهان، به‌صورت شبانه‌روزی و با بیش از ۳۶۰۰ ساعت برنامه در ۲۴ ساعت، به دنبال فریب افکار عمومی است.

وی با بیان اینکه دشمن در شگرد‌های نوین رسانه‌ای خود، دروغ را در میان اخبار صحیح و درست جاسازی می‌کند، افزود: ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه تنها راهکاری است که به مردم اجازه می‌دهد حق را از ناحق و آب را از سراب تشخیص دهند و اجازه ندهند دروغ‌های رسانه‌ای به عنوان حقیقت به آنها قالب شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان، به ابزار‌های عملیاتی مقابله با این جنگ رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: در این راستا، راه‌اندازی و تقویت شبکه‌های اطلاع‌رسانی همچون “شبکه ثامن” در میان بدنه بسیج، بستر مناسبی را فراهم کرده است تا ادمین‌ها و فعالان این حوزه، واقعیت‌ها را در کمترین زمان ممکن به مخاطبان برسانند و جایی برای دروغ‌پراکنی دشمن باقی نگذارند؛ علاوه بر این، برگزاری نشست‌ها و جلسات حضوری نیز به صورت مستمر پیگیری می‌شود.