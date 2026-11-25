به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ دهیار روستای جیلان‌آباد گفت: چهارمین یادواره شهدای دانش‌آموزی این روستا با حضور ۴۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر در ورزشگاه جیلان‌آباد برگزار شد.

مهدی میثاقی هدف از برگزاری این یادواره را زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب عنوان کرد و افزود: برگزاری چنین مراسم‌هایی فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع از میهن به نسل آینده است.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با تداوم برگزاری یادواره‌های شهدا، فرهنگ ایثار و فداکاری را در میان دانش‌آموزان زنده نگه داریم و نسل آینده را با آرمان‌ها و راه شهدا آشنا کنیم.

جیلان‌آباد روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان و مرکز دهستان قهاب جنوبی است.