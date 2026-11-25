مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از ورود طرح احداث مجتمع‌های بزرگ‌مقیاس آموزشی پایتخت به مرحله اجرا خبر داد و گفت: در نخستین گام، پنج طرح آموزشی با مجموع زیربنای حدود ۸۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع وارد مرحله اجرایی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علی‌اصغر کمالی‌زاده، با اشاره به اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان وزارت آموزش و پرورش، شهرداری تهران و استانداری تهران گفت: در راستای تحقق اهداف این تفاهم‌نامه و با هدف توسعه متوازن فضاهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در پایتخت، شناسایی و اولویت‌بندی اراضی مستعد برای احداث ۱۰ مجتمع آموزشی بزرگ‌مقیاس در دستور کار قرار گرفت که اکنون بخشی از این طرح‌ها وارد مرحله اجرا شده‌اند.

وی افزود: در بخش نخست، پنج زمین در محلات اسلام‌آباد-والفجر، مشیریه، عبدل‌آباد، هوانیروز و ابوذر غربی و در بخش دوم نیز پنج زمین در محلات شمس‌آباد، شهید رجایی، یافت‌آباد شمالی، بلوار رجایی و بهشتی شناسایی و جانمایی شده‌اند. این اراضی در مناطق ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ شهر تهران قرار دارند.

کمالی‌زاده با بیان اینکه طرح‌های آموزشی این مجموعه‌ها توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران تهیه شده است، تصریح کرد: تاکنون برای پنج طرح، با مجموع زیربنای حدود ۸۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع، پیمانکار انتخاب شده و عملیات تجهیز کارگاه در سایت‌های مربوطه آغاز شده است. به‌زودی عملیات اجرایی اصلی این مجتمع‌ها نیز آغاز خواهد شد.

احداث مجتمع‌های آموزشی با رویکردی فراتر از مدرسه

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به رویکرد چندمنظوره این طرحها گفت: این مجتمع‌ها به فضاهای آموزشی محدود نمی‌شوند، بلکه در کنار ساختمان‌های مدارس، فضاهای مکملی نظیر مسجد، استخر، پارکینگ و پناهگاه، سرویس‌های بهداشتی، ساختمان سرایداری و آبخوری نیز پیش‌بینی شده است تا مجموعه‌ای کامل و متناسب با نیازهای آموزشی و اجتماعی محلات شکل بگیرد.

وی در تشریح برخی طرحهای شاخص افزود: مجتمع آموزشی اسلام‌آباد-والفجر در زمینی به مساحت ۱۳ هزار مترمربع و با زیربنای ناخالص ۹ هزار و ۳۹۸ مترمربع طراحی شده است. این پروژه با عنوان معماری «خانه دوست» در سه طبقه طراحی شده است.

وی درباره مجتمع آموزشی مشیریه نیز گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۱۷۵ هزار و ۵۵۵ مترمربع و با زیربنای ناخالص ۱۶ هزار و ۵۵ مترمربع تعریف شده است. طرح معماری این مجتمع با عنوان «قدس» تهیه شده و تصاویر سه‌بعدی و نقشه‌های اجرایی طبقات آن آماده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین با اشاره به طرح عبدل‌آباد گفت: این مجتمع با عنوان معماری «چهارباغ» در چهار طبقه روی زمین طراحی شده و در فرآیند جانمایی و تهیه نقشه‌های سایت، موقعیت درختان موجود و دسترسی‌های محلی به‌دقت مورد توجه قرار گرفته است.

وی همچنین درباره مجتمع آموزشی ابوذر غربی در منطقه ۱۵ تهران افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۳۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع تعریف شده است که از جمله طرحهای شاخص طرح توسعه مجتمع‌های بزرگ‌مقیاس آموزشی پایتخت به شمار می‌رود.

صیانت از محیط‌زیست و افزایش بهره‌مندی محلات از فضاهای عمومی

کمالی‌زاده با تأکید بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در طراحی مجتمع‌های جدید آموزشی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی در اجرای این طرحها، حفظ درختان و کاهش مداخلات در محیط طبیعی سایت‌ها است. بر همین اساس، رعایت حریم بزرگراه‌ها، توجه به دسترسی‌های محلی و پیش‌بینی راهکارهایی همچون طراحی طبقاتی پارکینگ‌ها و استخرها در مراحل بعدی، با هدف به حداقل رساندن جابه‌جایی و قطع درختان دنبال می‌شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت اجتماعی این مجموعه‌ها گفت: تلاش کرده‌ایم این مجتمع‌ها علاوه بر پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان، به کانون‌هایی برای ارتقای کیفیت زندگی در محلات تبدیل شوند. بر همین اساس، امکان بهره‌برداری ضابطه‌مند از ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی، مهارتی و اجتماعی این مجموعه‌ها در ساعات و روزهای غیرآموزشی برای شهروندان و ساکنان محلات نیز پیش‌بینی شده است.

به این ترتیب، طرح احداث ۱۰ مجتمع بزرگ‌مقیاس آموزشی در تهران، با ورود پنج طرح به مرحله تجهیز کارگاه و اجرا، گام تازه‌ای در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای سرانه خدمات فرهنگی و اجتماعی پایتخت برداشته است.