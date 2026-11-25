اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال
اسامی داوران بازیهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور اعلام شد.
پنجشنبه ۵ آذر
چادرملو - مس شهربابک:
داور: مهرداد خسروی کمکها: محمد هاشمینسب، حامد صفایی و مسعود حقیقی. داور VAR: وحید زمانی کمک: بهاره سیفی نهاوندی.
جمعه ۶ آذر
پیکان - فولاد:
داور: موعود بنیادیفرد کمکها: بهمن عبدالهی، میلاد لطفی و ناصر جنگی داور VAR: علی سام کمک: آتنا لشنی.
شمس آذر قزوین - خیبر خرمآباد:
داور: حسین زمانی کمکها: فرهاد مروجی، میلاد قاسمی و مهدی جبرائیلی. داور VAR: شهاب محمدی کمک: علی بای.
آلومینیوم اراک - پرسپولیس:
داور: سید وحید کاظمی کمکها: وحید سیفی، مرتضی یوسف شهریاری و غلامرضا ادیبی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: حامد سیری
استقلال خوزستان - ملوان:
داور: بیژن حیدری کمکها: علیاکبر نوری، صادق رستمی و امیر ایار. داور VAR: حسین امیدی کمک: میثم عباسپور.
شنبه ۷ آذر
تراکتور - ذوبآهن:
داور: امیر عرببراقی کمکها: امیرمحمد داوودزاده، مهدی سیفی و شاهین یزدانی. داور VAR: مهناز ذکایی کمک: آبان نصیری. سوپروایزر: وحید کاظمی.
استقلال - صنعتنفت:
داور: میثم حیدری کمکها: فرهاد فرهادپور، فرزاد شیرمردی و احسان اکبری داور VAR: موعود بنیادیفرد کمک: ریحانه شیرازی
سپاهان - نساجی:
داور: پیام حیدری کمکها: علی احمدی، هادی طوسی و ایمان کهیش داور VAR: علی سام کمک: بهمن عبداللهی
یکشنبه ۸ آذر
گلگهر- فجرسپاسی:
داور: احمد محمدی کمکها: رضا حیدری، امین قدیری و میثم صفاری داور VAR: سید حسین حسینی کمک: علیرضا مرادی