به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان اعلام کرد امیردریادار دوم عباس حسنی، فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، درباره توانمندی‌ها و دلاورمردی‌های نیروی دریایی ارتش به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی راهبردی ارتش، پیش از خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی می کند.

همچنین همزمان با برگزاری نماز جمعه، میز‌های خدمت ۱۳ دستگاه اجرایی، قضایی و خدماتی استان اصفهان برپا می‌شود و خدماتی از جمله ویزیت تخصصی پزشکی رایگان به نمازگزاران ارائه خواهد شد.

دادگستری کل استان، مرکز منطقه ۶ و بازرسی کل استان، فرماندهی انتظامی، ادارات کل ثبت اسناد و املاک، تعزیرات حکومتی، آموزش و پرورش، ثبت احوال و بهزیستی شهرستان اصفهان، مرکز وکلای قوه قضائیه، اداره کل بیمه سلامت، مرکز آسیب‌شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات و شرکت مخابرات منطقه اصفهان از جمله دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات هستند.