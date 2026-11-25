به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، عصر امروز یک کشتی حمل گاز مایع با خاموش کردن سامانه های موقعیت یاب خود دست به ریسک بسیار بزرگی زده و در هنگام عبور از مسیر جعلی آمریکایی- صهیونی تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی منفجر شد.



مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه هشدار داد: کشتی های متخلفی که مقررات ایرانی تنگه هرمز را نادیده گرفته و با فریب ارتش غارتگر امریکا، عبور از مسیر های غیر مجاز و غیر قانونی تنگه هرمز را انتخاب می کنند در معرض اصابت به مین دریایی می باشند.