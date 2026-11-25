دادستان کل کشور در سفر به خراسان شمالی، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بجنورد، بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت نهادهای ارفاقی برای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر مجموعه قضایی استان به این ظرفیت‌ها و نیز اجرای کامل قانون جوانی جمعیت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد، در سفر به استان خراسان شمالی با حجت‌الاسلام نوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بجنورد دیدار و درباره مسائل قضایی و راهکار‌های ارتقای عملکرد دستگاه قضایی گفت‌و‌گو کرد.

دادستان کل کشور در این دیدار بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت نهاد‌های ارفاقی برای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر مجموعه قضایی استان به این ظرفیت‌ها شد.

موحدی‌آزاد همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از جوانی جمعیت گفت: در دادستانی کل کشور اقدامات خوبی در زمینه حمایت از جوانی جمعیت صورت گرفته و از دادستان‌های سراسر کشور خواسته شده است ضمن نظارت بر حسن اجرای قانون، هماهنگی و تعامل مناسبی با دستگاه‌های مختلف برای اجرای کامل قانون جوانی جمعیت داشته باشند.

دادستان کل کشور بر نقش مجموعه دستگاه قضایی استان در پیگیری برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی در حوزه جوانی جمعیت نیز تأکید کرد.

حجت‌الاسلام نوری، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات دستگاه قضایی، بر ضرورت تقویت اقدامات تبیینی و اطلاع‌رسانی در حوزه عملکرد قضایی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی همچنین استحکام آرای صادره، قاطعیت در اجرای عدالت، پرهیز از هرگونه تبعیض در رسیدگی به امور مراجعان و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی را از موضوعات مهم در ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دانست.

امام جمعه بجنورد با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه قضایی، خواستار توجه جدی‌تر به پیشگیری از وقوع برخی جرایم، به‌ویژه در زمینه جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی شد.