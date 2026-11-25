به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حسینی با تشریح عملکرد طرح «هم‌نوا» در سال‌های تحصیلی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، از رشد چشمگیر استقبال دانش‌آموزان از این طرح و افزایش ظرفیت پذیرش هنرجویان در مراکز مجری استان یزد خبر داد.

وی با اشاره به پذیرش ۱۰۱ دانش‌آموز در پایه‌های دهم و یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۴ اظهار کرد: این تعداد شامل ۴۱ هنرجو در مرکز ابرکوه، ۱۸ هنرجو در مرکز زارچ، ۲۶ هنرجو در مرکز مهریز و ۱۶ هنرجو در مرکز نیر بوده است.

سرپرست معاونت آموزشی اداره کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان یزد افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۵ با افزایش ظرفیت پذیرش، شمار دانش‌آموزان تحت پوشش طرح به ۱۶۱ نفر رسیده است که از این تعداد، ۵۵ نفر در مرکز ابرکوه، ۴۲ نفر در مرکز زارچ، ۳۴ نفر در مرکز مهریز و ۳۰ نفر در مرکز نیر مشغول مهارت‌آموزی هستند.

حسینی با اشاره به تنوع رشته‌های مهارتی ارائه‌شده در قالب این طرح بیان کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۴ رشته‌هایی همچون الکتروتکنیک و برق صنعتی، تعمیر موتور و برق خودرو، خیاطی، صنایع فلزی و سازه‌های فولادی و مکانیک خودرو ارائه شد.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی ۱۴۰۵ نیز با توجه به نیازسنجی‌های صورت‌گرفته، رشته‌های تأسیسات بهداشتی، تعمیر موتور و برق خودرو، خیاطی و مکانیک خودرو شامل موتور و برق در برنامه آموزشی مراکز مجری قرار گرفته است.

سرپرست معاونت آموزشی اداره کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان یزد، مهم‌ترین نقطه قوت طرح هم‌نوا را بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و وزارت آموزش‌وپرورش دانست و گفت: این همکاری بین‌دستگاهی زمینه افزایش بهره‌وری، جلوگیری از موازی‌کاری و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارت‌محور را فراهم می‌کند.

حسینی در عین حال، کمبود مواد مصرفی کارگاه‌ها و نبود تجهیزات به‌روز را از مهم‌ترین موانع اجرای مطلوب این طرح برشمرد و افزود: محدودیت مراکز مجری در مدیریت مالی مستقل و انعطاف‌پذیر نیز موجب کاهش سرعت عمل در تأمین نیاز‌های فوری و رفع مشکلات اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح هم‌نوا در سال‌های آینده تصریح کرد: با توجه به ساختار دوره متوسطه و تحصیل هنرجویان در پایه‌های دهم تا دوازدهم، این طرح به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت و با ارتقای پایه تحصیلی دانش‌آموزان، پایه دوازدهم نیز به چرخه آموزش افزوده می‌شود.

حسینی همچنین با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی خاطرنشان کرد: در سال گذشته دو آموزشگاه آزاد فنی‌وحرفه‌ای در استان یزد با راه‌اندازی هنرستان‌های وابسته در رشته‌های صنایع غذایی و طلا و جواهر، در مسیر گسترش آموزش‌های مهارت‌محور مشارکت کرده‌اند.

طرح هم‌نوا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک آموزش‌وپرورش و آموزش فنی‌وحرفه‌ای، زمینه پیوند آموزش‌های نظری با مهارت‌های عملی و آماده‌سازی نسل جوان برای ورود مؤثرتر به بازار کار را فراهم می‌کند.