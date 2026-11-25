به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی، با تاکید برامنیت شهروندان به عنوان خط قرمز پلیس، در دیدار با مردم ضمن بررسی دغدغه‌ها، براستمرار تلاش‌ها برای حفظ آرامش جامعه تاکید کرد. سردار جمال سلمانی در سفر به مهاباد گفت: در پی عملیات دقیق پلیس، قاتل طلا فروش مهابادی در کمتر از دو روز دستگیر و طلا‌های سرقت شده به طور کامل بازپس گیری شد. فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی امنیت جامعه را خط قرمز پلیس دانست و گفت: برای تامین امنیت جان و مال شهروندان پلیس شبانه روز پای کار است. سردار جمال سلمانی سپس با هدف تسریع روند پیگیری و حل مشکلات مردم با شهروندان ملاقات عمومی داشت.

مردم هم از تلاش فرمانده انتظامی استان و حافظان امنیت برای برقراری آرامش در جامعه قدردانی کردند.