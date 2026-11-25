امشب و در دویست و هفتادمین شب اجتماعات شبانه، بزرگترین زنجیره انسانی به طول ۲۰ کیلومتر با حضور مردم انقلابی و ولایتمدار شیراز و با هدف پشتیبانی و حمایت از نیرو‌های مسلح در این کلان شهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امشب و در دویست و هفتادمین شب اجتماعات شبانه، بزرگترین زنجیره انسانی به طول ۲۰ کیلومتر با حضور مردم انقلابی و ولایتمدار شیراز و با هدف پشتیبانی و حمایت از نیرو‌های مسلح در این کلان شهر آغاز شد.

مسیر نخست این زنجیره انسانی از میدان الله یا فلکه گل‌سرخ آغاز شده است و پس از عبور از میدان ولیعصر، میدان شهدا و میدان امام حسین به میدان نمازی می‌رسد.

مسیر دوم هم از میدان قهرمانان در شهرک میانرود آغاز می‌شود و پس از عبور از بلوار عدالت و میدان امام حسین تا میدان آزادی ادامه دارد.

مشارکت مردم شیراز در این مراسم، نمادی از ایستادگی و حمایت از رهبری و نیرو‌های مسلح در مسیر حفظ کیان کشور است

برگزارکنندگان این طرح اعلام می‌کنند که این حرکت، نشان‌دهنده حضور همیشگی مردم در صحنه‌های انقلابی و پایبندی به ارزش‌های ملی و اسلامی در حمایت از سرزمین ایران است