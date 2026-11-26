به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این دیدار از ساعت ۱۰ صبح در سالن پوریای ولی اصفهان برگزار می‌شود و شاگردان طالب نعمت‌پور آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی را برگزار خواهند کرد.

تیم سپاهان که صعود خود به مرحله نیمه‌نهایی را قطعی کرده است، با هدف حفظ آمادگی و تثبیت شرایط فنی خود پیش از آغاز مرحله حذفی به مصاف نماینده کاشان می‌رود.

طلایی‌پوشان اصفهانی در دور رفت مسابقات، با نتیجه مشابه ۸ بر ۲ تیم‌های نفت‌وگاز زاگرس جنوبی و رعد پدافند کاشان را شکست دادند و در نخستین دیدار دور برگشت نیز با همین نتیجه از سد نفت‌وگاز زاگرس جنوبی گذشتند.

سپاهان با عملکرد موفق در مرحله گروهی، جایگاه خود را در صدر جدول گروه تثبیت کرده و در مرحله نیمه‌نهایی باید به مصاف یکی از تیم‌های برتر گروه مقابل برود.

بر اساس شرایط مسابقات، احتمال رویارویی نماینده اصفهان با تیم بانک شهر، از مدعیان اصلی قهرمانی این دوره از رقابت‌ها، در مرحله نیمه‌نهایی وجود دارد.

سپاهان با هدف کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر کشتی فرنگی حضور یافته و برای رسیدن به دیدار نهایی و کسب جام قهرمانی تلاش خواهد کرد.