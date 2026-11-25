به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی گفت: در راستای مقابله با احتکار کالا‌های اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مقام قضائی و همراهی نماینده اداره صمت شهرستان لاهیجان، از چند انبار و کارخانه برنج‌کوبی در حومه شهر بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۸ تن برنج ایرانی احتکارشده به ارزش ۲۴ میلیارد ریال از یک انبار کشف شد.

فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: متهم ۷۰ ساله پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد.