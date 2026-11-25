بنیامین فرجی با شکست مقابل نماینده ترکیه از جدول انفرادی مسابقات تنیس روی میز جوانان قهرمانی جهان حذف شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز کمتر از ١٩ سال قهرمانی جهان در استانبول، بنیامین فرجی مقابل کنعان خرمن، نماینده کشور میزبان با نتیجه ۴ به صفر شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

این نتیجه در شرایطی رقم خورد که بنیامین فرجی با رنکینگ ۱۱ جوانان و ۱۶۹ بزرگسالان جهان عازم استانبول شده است و حریفش دارای رنکینگ ۱۱۶ جوانان و ۴۲۳ بزرگسالان جهان است.

بنیامین فرجی، تنها نماینده ایران در بخش انفرادی کمتر از ۱۹ سال مسابقات جهانی بود.