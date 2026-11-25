تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان؛ فرجی از کسب نشان بازماند
بنیامین فرجی با شکست مقابل نماینده ترکیه از جدول انفرادی مسابقات تنیس روی میز جوانان قهرمانی جهان حذف شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در رقابتهای انفرادی تنیس روی میز کمتر از ١٩ سال قهرمانی جهان در استانبول، بنیامین فرجی مقابل کنعان خرمن، نماینده کشور میزبان با نتیجه ۴ به صفر شکست خورد و از گردونه رقابتها کنار رفت.
این نتیجه در شرایطی رقم خورد که بنیامین فرجی با رنکینگ ۱۱ جوانان و ۱۶۹ بزرگسالان جهان عازم استانبول شده است و حریفش دارای رنکینگ ۱۱۶ جوانان و ۴۲۳ بزرگسالان جهان است.
بنیامین فرجی، تنها نماینده ایران در بخش انفرادی کمتر از ۱۹ سال مسابقات جهانی بود.