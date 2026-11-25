مرحله نهایی مسابقات ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ویژه آقایان، با حضور ۲۶ تیم از سراسر کشور، از هفتم تا نهم آذرماه به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد، گفت: مرحله نهایی مسابقات ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ویژه آقایان، با حضور ۲۶ تیم از سراسر کشور، از هفتم تا نهم آذرماه به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود.طالبی افزود: این دوره از رقابت‌ها به مدت سه روز و با حضور تیم‌هایی از استان‌های مختلف کشور و تیم ستاد سازمان برگزار خواهد شد.

طالبی، گفت: ورزشکاران حاضر در این مسابقات در شش رشته والیبال، فوتسال، دارت، شطرنج، تنیس روی میز و فوتبال دستی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

طالبی با اشاره به میزبانی استان یزد از این رویداد ورزشی، ابراز امیدواری کرد این رقابت‌ها در فضایی پرنشاط و همراه با شور و نشاط ورزشی برگزار شود.