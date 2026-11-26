به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار مجتبی فدا گفت: از مجموع ۱۱۰ پهپاد منهدم‌شده در جنگ چهل‌روزه، ۲۲ فروند در استان اصفهان ساقط شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ دستاورد‌های مقاومت افزود: پیروزی تنها به معنای دستیابی به دستاورد نیست، بلکه صیانت از دستاورد‌ها و حفظ ظرفیت‌های به‌دست‌آمده اهمیت بیشتری دارد.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، استمرار حضور مردم در صحنه و تقویت انسجام ملی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور دانست و گفت: حضور مردم در تجمعات و میدان‌های شهری، سرمایه‌ای ارزشمند و پشتوانه‌ای راهبردی برای نظام است.

سردار فدا با تأکید بر ضرورت همبستگی میان مردم، مسئولان و دستگاه‌های مختلف کشور افزود: دشمن با ایجاد دوقطبی‌های سیاسی و اجتماعی، اختلاف‌افکنی و عملیات روانی به دنبال تضعیف انسجام داخلی است و نباید اجازه داد این توطئه‌ها به نتیجه برسد.

وی همچنین با اشاره به تداوم تهدیدات دشمن، ارتقای آمادگی دفاعی، افزایش توان بازدارندگی، تقویت اشراف اطلاعاتی و توسعه شبکه اطلاعات مردمی را از الزامات حفظ امنیت ملی برشمرد.

تأکید بر مقابله با جنگ شناختی دشمن

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، جنگ شناختی و عملیات روانی را از محور‌های اصلی اقدامات دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی در کشور دانست و بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اجتماعی، تقویت معنویت، صبر و استقامت عمومی تأکید کرد.

وی هوشیاری در برابر تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی، اختلافات قومی، تخریب و بی‌ثبات‌سازی را ضروری دانست و آموزش و آمادگی عمومی را از عوامل مؤثر در مقابله با تهدیدات عنوان کرد.

هر ایرانی یک بسیجی؛ تأکید بر مشارکت عمومی در حل مسائل کشور

سردار فدا با اشاره به شعار «هر ایرانی یک بسیجی» گفت: هر ایرانی، با هر جایگاه، مسئولیت و سلیقه‌ای، می‌تواند در حل مسائل کشور نقش‌آفرین باشد.

وی مسجد و امام جماعت را محور شکل‌گیری مشارکت‌های محله‌محور دانست و افزود: ظرفیت‌های مردمی باید در حوزه‌های عمرانی و آبادانی، محرومیت‌زدایی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، خدمت‌رسانی، اقتصاد مقاومتی و تقویت همبستگی اجتماعی به کار گرفته شود.

ولایت، مردم و نیرو‌های مسلح؛ مؤلفه‌های اقتدار کشور

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، ولایت، مردم مؤمن و انقلابی، برانگیختگی اجتماعی و نیرو‌های مسلح مقتدر را چهار سرمایه بزرگ ملت ایران برشمرد و بر ضرورت پاسداشت این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

وی تبعیت از ولایت را از عوامل اساسی حفظ مسیر انقلاب دانست و با اشاره به وصیت‌نامه امام خمینی (ره)، نقش مردم در همراهی و پشتیبانی از انقلاب را یادآور شد.

سردار فدا همچنین دعا، توسل، قرائت قرآن و تقویت ارتباط معنوی با خداوند را از عوامل مؤثر در افزایش روحیه مقاومت و پایداری اجتماعی دانست.

وی با تبریک هفته بسیج، بر استمرار حضور مردم در صحنه، حفظ وحدت، تبعیت از رهبری و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تأکید کرد.