به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این کتاب ها به روایت جنگ‌های اخیر و ثبت تجربه برای انتقال به نسل‌های آینده می‌پردازند.

کتاب «روح مستقل» به قلم ناهید حبیبی از نشر پیام بهاران، به موضوع روح، مرگ و معاد با استناد به آیات و روایات می‌پردازد.

کتاب «از فرش تا عرش» به قلم ناهید حبیبی از نشر پیام بهاران، درباره نیکوکاری، باقیات‌الصالحات و آثار ماندگار اعمال خیر است.

کتاب «پرواز تا بی‌نهایت» به قلم ناهید حبیبی از نشر پیام بهاران، با محوریت خودشناسی و با بهره‌گیری از آیات و روایات، به جایگاه انسان در آفرینش می‌پردازد.

کتاب «غروب شیلر» به قلم‌ام‌السلمه حاجی‌خداکرم، فرزند سرلشکر شهید سیدجواد خداکرم، روایتگر زندگی این شهید است.

محبوبه ابوفاضلی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد: