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چهار عنوان کتاب جدید با عناوین «از فرش تا عرش»، «روح مستقل»، «پرواز تا بینهایت» و «غروب شیلر» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این کتاب ها به روایت جنگهای اخیر و ثبت تجربه برای انتقال به نسلهای آینده میپردازند.
کتاب «روح مستقل» به قلم ناهید حبیبی از نشر پیام بهاران، به موضوع روح، مرگ و معاد با استناد به آیات و روایات میپردازد.
کتاب «از فرش تا عرش» به قلم ناهید حبیبی از نشر پیام بهاران، درباره نیکوکاری، باقیاتالصالحات و آثار ماندگار اعمال خیر است.
کتاب «پرواز تا بینهایت» به قلم ناهید حبیبی از نشر پیام بهاران، با محوریت خودشناسی و با بهرهگیری از آیات و روایات، به جایگاه انسان در آفرینش میپردازد.
کتاب «غروب شیلر» به قلمامالسلمه حاجیخداکرم، فرزند سرلشکر شهید سیدجواد خداکرم، روایتگر زندگی این شهید است.
محبوبه ابوفاضلی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد: