به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، باختری در جلسه بررسی و تأمین تسهیلات طرح پایداری تولید در دیمزار‌های استان گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه بلندمدت از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای خرید ادوات کشاورزی مورد نیاز دیمزار‌های استان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه کردستان رتبه نخست کشور در اجرای طرح جهش تولید دیمزار‌ها را به خود اختصاص داده است گفت: نزدیک به ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان زیر پوشش این طرح قرار گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با قدردانی از همکاری بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بیان کرد: این موفقیت نتیجه تعامل، هماهنگی و همدلی میان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان جهاد کشاورزی استان در سال‌های اخیر بوده است.

باختر با ابراز رضایت از روند توسعه همکاری‌های دو مجموعه عنوان کرد: امیدواریم با جذب کامل تسهیلات اختصاص‌یافته برای خرید ادوات کشاورزی، زمینه استفاده از اعتبارات تکمیلی نیز فراهم شود و بتوان حمایت بیشتری از بهره‌برداران بخش کشاورزی استان انجام داد.