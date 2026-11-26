معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان: بیش از ۶ هزار دانش‌آموز دختر و عوامل اجرایی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب اردو‌های راهیان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسین دهقانی با اشاره به پایان اردو‌های راهیان نور دانش‌آموزان دختر استان در دوم آذرماه افزود: این اردو‌ها از هشتم آبان تا دوم آذر برگزار شد و شرکت‌کنندگان با ۸۸ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند.

وی با بیان اینکه کاروان‌های دانش‌آموزی از یادمان‌های شلمچه، نهرخین، والفجر ۸، اروند و طلائیه بازدید کردند، هدف از برگزاری این اردو‌ها را آشنایی دانش‌آموزان با رویداد‌های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان همچنین از بازدید مسئولان آموزش‌وپرورش و بسیج دانش‌آموزی استان از روند برگزاری این اردو‌ها در روز‌های ۲۸ و ۲۹ آبان خبر داد و گفت: این بازدید در یادمان شهدای شلمچه و یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ در جوار اروندرود انجام شد.

دهقانی همچنین اعلام کرد: اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزان پسر استان اصفهان از دهم آذر آغاز می‌شود و تا ۲۸ آذر ادامه خواهد داشت.