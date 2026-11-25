مدیر طرح روددره فرحزاد از اجرای برنامه‌های عمرانی و ایمن‌سازی، پاکسازی محدوده از پاتوق‌های آسیب‌زا و توسعه زیرساخت‌های خدماتی و گردشگری در این روددره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن اسماعیلی، در حاشیه بازدید مدیران شهری استان‌های یزد و قزوین از این مجموعه، با تشریح روند اجرای طرح و برنامه‌های پیش‌رو گفت: بخش نخست اکوپارک روددره فرحزاد از محدوده پل خوش‌مرام تا پل آبشار، پس از تحویل به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در آبان‌ ۱۴۰۴ و تکمیل مراحل تحویل موقت در خرداد وارد مرحله بهره‌برداری و نگهداشت شد.

وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در وضع اجتماعی این محدوده افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای طرح، پاکسازی محیط از پاتوق‌های آسیب‌زا و بازگشت امنیت و آرامش به این محدوده است؛ به‌گونه‌ای که خانواده‌های ساکن محلات اطراف اکنون با اطمینان بیشتری از این فضا استفاده می‌کنند. این روند با همکاری پیمانکار، نیروهای انتظامی و استقرار نگهبانان شبانه‌روزی در ۱۲ کانکس نگهبانی دنبال می‌شود.

اسماعیلی با تأکید بر ضرورت حفظ ویژگی‌های طبیعی روددره فرحزاد تصریح کرد: در طراحی این مجموعه تلاش شده است تا حد امکان از مصالح و الگوهای متناسب با طبیعت استفاده شود و سیمای بکر محیط حفظ شود؛ با این حال، برخی سازه‌های موجود به دلیل شیوه اجرای اولیه، نیازمند بررسی‌های فنی و اقدامات تکمیلی برای ارتقای ایمنی هستند.

مدیر طرح روددره فرحزاد ادامه داد: ایمن‌سازی مسیرهای عبوری، ساماندهی دیواره‌های سنگی و اجرای دیوارهای حائل با هدف هدایت مناسب جریان آب، از اولویت‌های عمرانی این مجموعه است. مطالعات مربوط به سیلاب‌های فصلی نیز انجام شده و برنامه‌های اجرایی با توجه به مخاطرات طبیعی منطقه و تجربه سیلاب‌های گذشته، از جمله سیل امامزاده داوود، در حال پیگیری است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه خدمات و امکانات رفاهی در روددره فرحزاد گفت: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به‌عنوان کارفرمای طراحی، اجرا و نگهداشت سازه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی، برنامه‌هایی برای استفاده از ظرفیت طبیعی این محدوده، از جمله شیب زمین و جریان آب، در دست مطالعه دارد که ایجاد آبشارهای مصنوعی و توسعه فضاهای متناسب با طبیعت از جمله آنهاست.

اسماعیلی همچنین مشارکت سرمایه‌گذاران را یکی از الزامات توسعه خدمات در این محدوده دانست و افزود: برخی مسائل مرتبط با مالکیت اراضی، به‌ویژه در محدوده‌های دارای اسناد نامشخص یا فاقد سند رسمی، از موانع جذب سرمایه‌گذار است. در همین راستا، تعامل با شهرداری منطقه ۲ و مالکان محلی برای تعیین تکلیف وضعیت اراضی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری در چارچوب طرح جامع دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه ارتباط مستمر با شهروندان در دستور کار مدیریت طرح قرار دارد، افزود: درخواست‌ها و مطالبات مردمی از طریق سامانه ۱۳۷ و مراجعه مستقیم شهروندان به عوامل مستقر در روددره دریافت و پیگیری می‌شود. همچنین نشست‌هایی با نمایندگان محلات و ساکنان محدوده برای همکاری در موضوعاتی مانند مدیریت پسماند، ساماندهی فاضلاب و نگهداشت فضای سبز برگزار شده است.

مدیر طرح روددره فرحزاد در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های فرهنگی و ورزشی اجراشده در این مجموعه اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنواره انار و میزبانی از رقابت‌های دوچرخه‌سواری کوهستان در سطح ملی، بخشی از برنامه‌های اجراشده برای افزایش نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این محدوده بوده است. به گفته مربیان تیم ملی، مسیرهای موجود از ظرفیت میزبانی مسابقات آسیایی نیز برخوردار است.

اسماعیلی در ادامه با تشریح اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در محدوده روددره فرحزاد گفت: رویکرد مدیریت شهری در این حوزه جمع‌آوری افراد آسیب‌دیده اجتماعی نیست، بلکه ایجاد زیرساخت‌های حمایتی، درمانی و توانمندسازی برای جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به چرخه آسیب است.