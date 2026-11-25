به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بیش از ۱۲ هزار بسیجی استان همدان، در میدان امام شهر همدان، گرد هم آمدند و بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشتند.

این همایش که با رمز "یا زینب کبری" برگزار شد، نمایشی از آمادگی برای حضور در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی تا مقابله با جنگ ترکیبی دشمن بود.

صدای یکپارچه بسیجیان دارالمومنین و دارالمجاهدین استان همدان، پیام‌آور اتحاد و آمادگی برای خدمت به مردم ایران است.