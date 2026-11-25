به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر جانباز ۷۰ درصد، شهید داود اصغری پس از تشییع در خیابان شهرآرای تهران، در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا آرام گرفت. مراسم بزرگداشت شهید اصغری جمعه ۶ آذر از ساعت ۱۴ در مسجد دانشگاه شریف، واقع در خیابان آزادی تهران برگزار می‌شود. داود اصغری ۲۰ دی سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ (منطقه شلمچه) از ناحیه نخاع، ریه و کلیه‌ها مجروح و جانباز شده بود.