به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در اجرای پویش کاشت یک میلیارد درخت و همچنین گرامی داشت هفته بسیج؛ جمعی از طبیعت دوستان با همراهی مسئولان و نیرو‌های بسیج چرداول، اقدام به کاشت بذر بلوط و همچنین نهال‌های مختلف در مراتع طبیعی روستای هلسم کردند.

به گفته سرهنگ احمدآقایی، فرمانده سپاه چرداول؛ در اجرای این پویش و با هدف حفظ و نگهداری جنگل ها، امسال بیش از ۴ هزار اصله نهال به همراه بذر‌های مختلف به همت نیرو‌های مردمی بسیج در عرصه‌های مختلف طبیعی کاشته خواهد شد.

نجفی، مسئول بسیج سازندگی سپاه چرداول هم گفت: بسیج سازندگی همواره با اقداماتی؛ از قبیل: اجرای طرح‌های آبخیزداری، سازه‌های خشکه چین و بتنی و کاشت نهال به کمک طبیعت آمده و این امر یکی از اولویت‌های اصلی سازمان است.