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طرح PDT یا تعیین میزان مناسب بذر گندم با هدف بررسی میزان بذر مصرفی و تعیین تراکم مناسب کشت در روستای حنا شهرستان جهرم اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: در راستای افزایش بهره وری تولید گندم، کاهش هزینههای کشت و ارتقای دانش فنی بهره برداران، طرح PDT طرح آزمایشی بررسی تراکم بذر گندم با استفاده از بذر رقم سیروان در ۶ قطعه آزمایشی ۱۰۰ مترمربعی در روستای حنا این شهرستان اجرا شد.
سجاد قناعتیان افزود: در این طرح میزان بذر مصرفی در قطعات آزمایشی ۳۰۰، ۲۵۰، ۲۲۰، ۲۰۰، ۱۸۰، ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شده است تا تاثیر
تراکمهای مختلف بذر بر رشد و عملکرد محصول مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
وی بیان کرد: بررسی تراکم مطلوب بذر، انتقال یافتههای تحقیقاتی به مزارع، شناسایی محدودیتهای تولید و ارائه توصیههای فنی متناسب با شرایط منطقه از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: نتایج نهایی این طرح پس از برداشت محصول در خردادماه سال آینده ارزیابی میشود و در اختیار کارشناسان و بهرهبرداران قرار میگیرد تا از یافتههای آن برای بهبود مدیریت کشت و افزایش بهرهوری مزارع گندم استفاده شود.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.