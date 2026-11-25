به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: در راستای افزایش بهره وری تولید گندم، کاهش هزینه‌های کشت و ارتقای دانش فنی بهره برداران، طرح PDT طرح آزمایشی بررسی تراکم بذر گندم با استفاده از بذر رقم سیروان در ۶ قطعه آزمایشی ۱۰۰ مترمربعی در روستای حنا این شهرستان اجرا شد.

سجاد قناعتیان افزود: در این طرح میزان بذر مصرفی در قطعات آزمایشی ۳۰۰، ۲۵۰، ۲۲۰، ۲۰۰، ۱۸۰، ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شده است تا تاثیر

تراکم‌های مختلف بذر بر رشد و عملکرد محصول مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.

وی بیان کرد: بررسی تراکم مطلوب بذر، انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مزارع، شناسایی محدودیت‌های تولید و ارائه توصیه‌های فنی متناسب با شرایط منطقه از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: نتایج نهایی این طرح پس از برداشت محصول در خردادماه سال آینده ارزیابی می‌شود و در اختیار کارشناسان و بهره‌برداران قرار می‌گیرد تا از یافته‌های آن برای بهبود مدیریت کشت و افزایش بهره‌وری مزارع گندم استفاده شود.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.