۴۳۰ کیلوگرم زغال چوب تاغ به ارزش یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال از یک دستگاه خودروی پیکان وانت در شهرستان نایین کشف و یک متهم در این عملیات به مرجع قضائی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید شرافت هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه پیکان وانت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ حسن براهیمی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۴۳۰ کیلوگرم زغال چوب تاغ شدند که برابر نظر کارشناسان، ارزش آن یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به شناسایی یک متهم در این رابطه گفت: متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین با تأکید بر برخورد پلیس با قاچاقچیان و متخلفان حوزه منابع طبیعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.