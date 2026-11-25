میزان تردد ورودی و خروجی استان خراسان رضوی در ماه آبان ماه، ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۱۳۹ وسیله نقلیه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، با اشاره به کاهش ۲ درصدی میزان تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت که بیشترین مجموع ورود و خروج وسایل نقلیه در این استان، در روز ۱۵ آبان ماه با ۸۸ هزار و ۳۸۴ وسیله نقلیه ثبت شده است.

قلاسی با اشاره به داده‌های سامانه‌های ترددشمار در روز ۲۸ آبان ماه افزود: بیشترین انباشت وسیله نقلیه در استان با ۵۰ هزار و ۸۰۹ خودرو ثبت شده است. در این میان، پلاک‌های استان‌های تهران، اصفهان و خراسان شمالی به ترتیب با سهم ۱۰، ۵ و ۴ درصد، بیشترین میزان رویت را در محور‌های استان به خود اختصاص داده‌اند.

وی در ادامه با تشریح آمار‌های مربوط به مدت ماندگاری خودرو‌ها در استان گفت: از مجموع خودرو‌های حاضر در استان، ۱۸ درصد کمتر از یک روز، ۳۰ درصد بین یک تا سه روز، ۳۲ درصد بین سه تا هفت روز و ۲۰ درصد نیز بیش از یک هفته در استان ماندگار بوده‌اند. همچنین تهران، اصفهان و خراسان شمالی با سهم‌های ۱۳، ۱۱ و ۸ درصد، بیشترین مقاصد سفر استان‌های هم‌جوار بوده‌اند

معاون فنی راهداری خراسان رضوی همچنین به بررسی آمار‌های مربوط به تخلفات جاده‌ای پرداخت و گفت: براساس اطلاعات دوربین‌های پلاک‌خوان، ۴۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۶۴ پلاک در استان رویت شده که از این میزان، ۵۳۴ هزار و ۹۹۱ پلاک متخلف بوده‌اند. همچنین در سامانه‌های توزین در حال حرکت، ۱ هزار و ۱۵۷ مورد تخلف اضافه تناژ قطعی ثبت شده است

قلاسی در پایان با توصیه به رانندگان جهت اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها، افزود: کاربران می‌توانند از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱، مراجعه به سایت و یا استفاده از نرم‌افزار ۱۴۱، از وضعیت محور‌ها و تصاویر دوربین‌های نظارتی به‌صورت برخط مطلع شوند. مرکز مدیریت راه‌های استان نیز در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات هموطنان از طریق سامانه ۱۴۱ است.