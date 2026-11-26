به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید امامی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: در بازرسی از این خودرو، ۶۴ کارتن حاوی ۲۰۰ کیلوگرم آووکادو کشف شد که فاقد مدارک قانونی و گمرکی بود.

وی با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و فرد متخلف برای رسیدگی قضائی به مرجع مربوط معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از اولویت‌های پلیس دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.