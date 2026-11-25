معاون وزیر میراث‌فرهنگی بر توسعه بازار، تقویت نظام بازرگانی و ایجاد پیوند موثر میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تأکید و خاطرنشان کرد : راه‌اندازی ویژند تخصصی «کیمیا» در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با مؤسسه فرهنگی موزه‌ها، گامی در مسیر توسعه ظرفیت‌های عرضه و فروش محصولات صنایع‌دست دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برزین ضرغامی تفاهم‌نامه همکاری مشترکی را با موسسه فرهنگی موزه‌ها به نمایندگی حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل این موسسه، به امضا رساند، تفاهم‌نامه‌ای که با هدف گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه، معرفی و تسهیل دسترسی به محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی منعقد شد.

ضرغامی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، با تشریح رویکردهای جدید معاونت صنایع‌دستی در حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه، راه‌اندازی برند تخصصی «کیمیا» را از دستاوردهای محوری این همکاری برشمرد و اظهار کرد: این برند می‌تواند با ایجاد بستری تخصصی برای عرضه و معرفی محصولات صنایع‌دستی، زمینه دسترسی گسترده‌تر به بازار و فراهم شدن فرصت‌های جدید فروش برای هنرمندان سراسر کشور را فراهم کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی حمایت از این حوزه، گفت: در سال‌های گذشته، بخش عمده حمایت‌های دولتی بر حلقه نخست زنجیره ارزش، یعنی تولید، متمرکز بوده و حلقه‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای همچون بازرگانی، بازاریابی، فروش و ایجاد ارتباط موثر میان تولیدکننده و مصرف‌کننده کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، در حالی که پایداری فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی هنرمندان، مستلزم تقویت هم‌زمان تمامی حلقه‌های این زنجیره است.

او افزود: رویکرد محوری ما در سال جاری، اصلاح این الگو و حرکت به سمت حمایت متوازن از اجزای مختلف زنجیره ارزش صنایع‌دستی است، رویکردی که در آن، حمایت از تولید باید با توسعه زیرساخت‌های عرضه، تقویت شبکه‌های توزیع، تسهیل مبادلات تجاری و ایجاد فرصت‌های پایدار فروش همراه شود.

ضرغامی با تاکید بر نقش ساختارهای واسط در پیوند دادن ظرفیت‌های هنری کشور با بازارهای مصرف، حمایت از کسب‌وکارهای واسط، توسعه پلتفرم‌های فروش و تسهیل حضور هنرمندان در رویدادهای بین‌المللی را از ضرورت‌های تحول در اقتصاد صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم با حمایت هدفمند از حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و ایجاد سازوکارهای موثر برای ارتباط میان تولیدکننده و بازار، فاصله موجود را کاهش دهیم، بخش قابل توجهی از چالش‌های کنونی صنایع‌دستی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های گسترده هنری و تولیدی کشور برای دستیابی به جایگاه شایسته در بازار، نیازمند سازوکارهای حرفه‌ای معرفی و عرضه است، بر اهمیت شکل‌گیری همکاری‌های بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و اقتصادی برای ارتقای جایگاه صنایع‌دستی تاکید کرد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشترک در حوزه‌هایی همچون تبادل متخصصان و کارشناسان، طراحی و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، دیجیتال‌سازی مجموعه‌ها و ظرفیت‌های مرتبط، همچنین آموزش و توانمندسازی هنرمندان دنبال خواهد شد.