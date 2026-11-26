­سخنگوی شورای مرکزی صنعتگران شهرک‌های صنعتی گفت: هیچ نوع حمایتی از واحد‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم در شهرک صنعتی عباس آباد در قالب پرداخت تسهیلات، مشارکت بانک و یا تسهیل در صدور مجوز واردات تجهیزات و ماشین آلات، نشده است.

­سجاد هاشمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ، درباره ارائه تسهیلات حمایتی به واحد‌های صنعتی آسیب دیده از جنگ افزود: پس از حمله دشمن صهیونی_ آمریکایی در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ به واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی عباس آباد، بر اثر پرتابه‌های موشک ۴ واحد تولیدی به طور کامل تخریب شد و ۱۲۰ واحد دیگر آسیب جدی دیدند.

سخنگوی شورای مرکزی صنعتگران شهرک‌های صنعتی با اشاره به بازدید سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وزارتخانه از واحد‌های خسارت دیده و قول مساعد برای پرداخت خسارت جبرانی به واحد‌های تولیدی، ادامه داد: بسیاری از واحد‌های آسیب دیده با هدایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هزینه کرد شخصی، اقدام به کارشناسی و بررسی میزان خسارت کردند و سپس نتایج کارشناسی را به ستاد تحویل دادند.

به گفته هاشمی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبات لازم برای کمک به واحد‌های آسیب دیده را تصویب کردند، اما تا اواخر آبان ماه؛ هیچگونه تسهیلات و کمکی به واحد‌های تولیدی نشده است؛ حتی قرار بر این بود تسهیلات بلاعوض پرداخت کنند که نشد.

سخنگوی شورای مرکزی صنعتگران شهرک‌های صنعتی با بیان اینکه قول مساعد مسئولان نگذاشت صاحبان واحد‌های تولیدی با دلار ۱۸۰ هزار تومان، واحدشان را بازسازی کنند نه با نرخ دلار امروز، افزود: برخی واحد‌های تولیدی هنوز هم منتظر حمایت برای بازسازی هستند و برخی هم با هزینه شخصی اقدام به بازسازی کرده‌اند. برخی هم با هزینه شخصی اقدام به بازسازی کرده‌اند و تعهداتی را متقبل شده‌اند به امید پرداخت تسهیلات حمایتی، اما ریالی تاکنون به واحد‌های تولیدی پرداخت نشده است.