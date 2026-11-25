فرماندار یزد با تأکید بر ضرورت حفظ کاربری نمازخانه‌های مدارس، خواستار شناسایی کمبودها، بهسازی فضا‌های اقامه نماز و بهره‌گیری از ظرفیت خیران برای تجهیز نمازخانه‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدجواد آقایی، در سیصد و بیست و دومین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد، بر ضرورت توجه جدی به وضعیت نمازخانه‌های مدارس و تقویت فرهنگ اقامه نماز در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه افزایش جمعیت دانش‌آموزی نباید به حذف یا تغییر کاربری فضا‌های اختصاص‌یافته به نماز منجر شود، اظهار داشت: نمازخانه‌های مدارس باید به‌عنوان بخشی مهم از زیرساخت‌های تربیتی و فرهنگی آموزش و پرورش حفظ، تجهیز و بهسازی شوند و این موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار شورای آموزش و پرورش قرار گیرد.

فرماندار یزد با تأکید بر ترویج نماز با رویکرد اقناعی و تربیتی افزود: علاقه‌مندی دانش‌آموزان به نماز باید بر پایه شناخت، تقویت باور و ایجاد انگیزه شکل بگیرد و در این مسیر، خانواده‌ها، معلمان و محیط آموزشی نقش مؤثری دارند؛ از این رو، نهادینه‌سازی فرهنگ نماز باید از خانواده آغاز و در مدارس تقویت شود.

آقایی همچنین خواستار بررسی میدانی وضعیت نمازخانه‌ها و فضا‌های بهداشتی مدارس، شناسایی کمبود‌ها و تدوین برنامه‌ای برای رفع نیاز‌ها شد و بر استفاده از اعتبارات شهرستانی و ظرفیت خیران برای تأمین تجهیزات و بهسازی فضا‌های موردنیاز تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از این نشست، تقویت مشارکت اعضای شورای آموزش و پرورش را ضروری دانست و خواستار بازنگری در ترکیب اعضا و حضور افراد دغدغه‌مند و صاحب‌اختیار در جلسات شورا شد تا تصمیمات اتخاذشده با جدیت بیشتری پیگیری و اجرایی شود.

در این نشست همچنین بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط در اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه فضا‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی و تعامل مؤثر با فرمانداری تأکید شد.

در پایان این نشست، با هدف تقویت ارتباط مدیریت شهرستان با جامعه دانش‌آموزی، دستیار دانش‌آموزی فرماندار یزد معرفی شد. این مسئولیت با هدف رصد مسائل و دغدغه‌های دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و انتقال مطالبات و دیدگاه‌های آنان به شورای آموزش و پرورش و پیگیری مسائل مرتبط با حوزه دانش‌آموزی تعریف شده است.